В Центре семейного устройства Алданского района «триумфально» провели новогодние дни

Необычными для детей и взрослых Центра семейного устройства Алданского района стали соревнования под названием «Новогодний триумф», прошедшие 4 и 5 января.

Распределение мест осуществлялось традиционно: первое, второе, третье. Но все ощутили большую разницу с соревнованиями, проводимыми раньше. Новым стал главный принцип: команды сформировались по типу полной семьи – папа, мама, дети — каждый переживал за члена команды как за своего родного человека.

Отлично проявили себя «триумфальные» папы и мамы. «Сыновья» гордились каждым выстрелом или точным броском своих «пап»; мамы Л. Галкина, К. Даурцева, Е. Ковалева, Л. Филинова, Н. Лавренова, В. Терещенко приводили в восторг всех присутствующих своей самоотверженностью, участвуя в видах спорта с применением оружия, не забывая поддерживать, подбадривать, подсказывать, утирать слёзы членам своей семьи. Папы — гордость и мощная основа учреждения – М. Ефимов, Е. Мордуховский, Н. Миронов, Г. Поддубов, А. Струговец, А. Ульянов проявили мужественные качества главы семьи. Воля к победе и желание поддержать свою семью придавали им сил, а умения сделали победу возможной.

За успехи каждой из шести организованных семей переживали все: воспитатель, рабочий, директор, инструктор, инженер, кадровик, социальный педагог и сами воспитанники.

Труднее всего пришлось судьям. Если оценивать спортивную сторону, то победителем становится тот, кто вырвал победу, преодолевая все преграды, растолкав других локтями, проявив ловкость. Однако, приняв во внимание принцип семейственности команд, где старший помогает младшему, не жалея силы, разъясняя правила пользования винтовкой, дротиком, кием бильярда, судьям пришлось изменить критерии оценки. «Новогодний триумф» сплотил ребят и взрослых, помог посмотреть друг на друга по-новому.

Спортивным инструкторам Г. Ерзикову, С. Хорунжеву, Н. Герасимову оказали помощь в организации безопасного проведения отдельных видов соревнований воспитанники прошлых лет, выпускники Центра Иван Архипов, Алексей Лазарев, Владимир Васильев, Владимир Марков. Сотрудники медико-корригирующего центра контролировали соревнования на предмет помощи в любой нештатной ситуации, оценивали результаты интеллектуально-спортивной викторины.

В кафе «Умка» по давней традиции всех участников соревнований ждал сладкий стол. Все старались выпить чаю в сложившейся за дни соревнований семье: вкуснее всего конфеты и сладости, полученные из рук самых родных и близких людей — мамы, папы, брата или сестры. Каждый ребенок мечтает жить в собственной семье!

1 из 6