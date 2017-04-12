В Томпонском улусе первооткрывателям золотоносных месторождений посвятили ряд торжеств

В этом году в Томпонском районе отмечаются юбилеи первооткрывателя Куларского месторождения золота Гаврила Ефимова, заслуженного геолога РСФСР и ЯАССР Юрия Кудрявого, который возглавлял в течение 23 лет Аллах-Юньскую геологоразведочную экспедицию, и 70-летие геологической службы района.

Томпонский район внес большой вклад в развитие геологии Якутии и страны. Представители Баягантайского наслега Гаврил Петрович Ефимов и Михаил Прокопьевич Тарабукин стали первооткрывателями месторождений золота на Куларе и на Алдане, в числе лучших геологов Якутии был заслуженный геолог ЯАССР П.М. Охлопков.

В селе Крест-Хальджай прошло районное мероприятие, посвященное 105-летию со дня рождения первооткрывателя Куларского золота, кавалера ордена Ленина Гаврила Ефимова.

В мероприятии приняли участие председатель райсовета Илья Шадрин, геологи Клавдия Мексярова, Розалия и Маркен Соколовы, студенты Горно-геологического техникума, учащиеся Мегино-Алданской и Крест-Хальджайской школ. На базе Крест-Хальджайской СОШ прошли торжественная часть мероприятия и фотоконкурс. На последнем были представлены работы в трех номинациях учащихся школ Мегино-Алдана и Крест-Хальджая. Их оценивало жюри под председательством Николая Ефимова.

В номинации «Портрет» победил Гера Максимов (8 класс, КХСОШ). Он презентовал фотографию деда, единственного оставшегося сейчас в живых ветерана Великой Отечественной войны, 94-летнего А.Я. Мекюрдянова. Второе место присудили Виктору Николаеву (7 класс, МАСОШ). Он продемонстрировал фотокарточку директора Мегино-Алданской средней школы А.С. Николаева и рассказала о нем. Третье место заняла Надежда Комиссарова (8 класс, МАСОШ). Герой ее портрета — врач А.Н. Комиссаров, который нынче живет и успешно работает в городе Якутске.

В номинации «Экология начинается со двора» победу присудили Сайаане Бысыиной (8 класс, КХСОШ), второе место — Александру Кривошапкину (7 класс, МАСОШ), третье — Сахалине Сыромятниковой (10 класс, МАСОШ). В номинации «Свободная тема» первое место у Дьулуса Неймохова (8 класс, МАСОШ), второе – у Надежды Комиссаровой, третье — у Лены Габышевой (10 класс, КХСОШ).

Илья Шадрин отметил, что в этом году в Томпонском районе отмечается 105-летие со дня рождения первооткрывателя Куларского месторождения золота Г.П. Ефимова, 90-летие кавалера трех орденов, заслуженного геолога РСФСР и ЯАССР Ю.А. Кудрявого, который возглавлял в течение 23 лет Аллах-Юньскую геологоразведочную экспедицию, и 70-летие геологической службы района. В числе лучших геологов Якутии был заслуженный геолог ЯАССР П.М. Охлопков. Для увековечивания их памяти в 2012 году в селе Крест-Хальджай был открыт геологический музей. С тех пор ежегодно обновляются стенды, рассказывающие о геологической службе и промышленных предприятиях района, о Северо-Восточном федеральном университете. Вот и на этот раз состоялось открытие стендов, посвященных празднованию 100-летия Г.П. Ефимова. Над сбором материалов, монтажом работал Николай Ефимов. Красную ленту разрезали председатель райсовета Илья Шадрин и геологи Клавдия Мексярова и Маркен Соколов. По традиции, присущей представителям этой профессии, они распилили дрова, разожгли костер и вскипятили чай. Замглавы Баягантайского наслега Сардаана Колесова вручила благодарственные письма за вклад в создание геологического музея Илье Шадрину, Николаю Ефимову и Прокопию Ефимову.

В этом году будет издана книга о геологической службе Томпонского района. В течение нескольких лет собирали материалы: воспоминания геологов разных лет, фотографии. Основную работу проделала геолог с 40-летним стажем, ныне сотрудник геологического музея Горно-геологического техникума Клавдия Мексярова. Ей помогали Александра Горлова, Надежда Тарабукина и Александра Поркунова.

В местности Еттях состоялось открытие мемориальной доски, посвященной первооткрывателю алданского золота, кавалера ордена трудового Красного знамени М.П. Тарабукина. В Еттяхе база имени Тарабукина создана несколько лет назад. Как отметил директор Крест-Хальджайской школы Александр Охлопков, здесь каждый год работает летний лагерь для школьников, приезжают преподаватели СВФУ — биологи, физики и геологи.