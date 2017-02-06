В Томпонском районе в Год экологии планируется оснастить котельные очистными установками

В Томпонском районе 80 % объектов обеспечены центральным отоплением. Это с одной стороны хорошо, с другой — тепло дают котельные, выбросы которых десятилетиями загрязняют воздух и вредят здоровью.

В районе 21 котельная работает на угле, из них девять в поселке Хандыга. Они выбрасывают в воздух сажу днем и ночью. В связи с этим руководство Томпонского улуса обращалось в министерство охраны природы республики с целью решения данной проблемы. В 2017 году, в Год экологии в России, глава Томпонского района Георгий Герасимов через министерство ЖКХ и энергетики при поддержке Минохраны природы добивается установки «Циклонов» для очистки воздуха. На его обращение по экологической обстановке в Томпонском районе временно исполняющий обязанности министра охраны природы Семен Яковлев ответил следующее:

«На Ваше обращение об обеспокоенности населения района неблагоприятной экологической обстановкой, связанной с выбросами котельных, работающих на угле, принятии мер по оснащению котельных очистными установками и проведении мероприятий по экологическим исследованиям министерство охраны природы Республики Саха (Якутия) сообщает:

Еще в 2009-2010 годах по обращению главы Томпонского района специалистами Республиканского информационно-аналитического центра экологического мониторинга были проведены комплексные исследования состояния снегового и почвенного покрова на территории населенных пунктов: п. Хандыга, сел Крест-Хальджай, Мегино-Алдан, Кэскил, Новый, Тополиное. В 2009 году была проведена снеговая съемка п. Хандыга, а также площадное опробование почвенного покрова поселка по сетке 0,5 на 0,5 км, отобрано и исследовано 54 пробы почвы. В 2009-2010 гг. по населенным пунктам всего было исследовано 152 пробы снега.

Для оценки уровня загрязнения атмосферы в зимний период и выявления ареала распространения загрязняющих веществ от котельных, отобранные пробы снега и почвы исследованы в аккредитованных химико-аналитических лабораториях.

По результатам исследований в черте населенных пунктов отмечался высокий уровень загрязненности снегового и почвенного покрова продуктами сгорания твердого топлива — угля, сажей, установлено негативное влияние выбросов oт котельных на территориях населенных пунктов. Наиболее загрязненные участки расположены в непосредственной близости от котельных, на территориях, отведенных под школьные, дошкольные учреждения. Значительные объемы выбросов в атмосферный воздух были обусловлены отсутствием в котельных очистных пыле-газоулавливающих установок.

В 2010 году Минприроды обращалось в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики и ГУП «ЖКХ РС(Я)» о решении вопроса по оснащению котельных Томпонского района очистными установками.

В связи с тем, что ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в населенных пунктах не претерпела изменений, Минприроды подготовило и направило письма в МинЖКХ и в ГУП «ЖКХ PC(Я)» о включении в план на 2017 год мероприятий по оснащению котельных Томпонского района очистными установками».