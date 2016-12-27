В Томпонском районе любят скандинавскую ходьбу

В Томпонском районе сразу в нескольких деревнях занимаются скандинавской ходьбой. И в морозный день любители сканди выходят подышать свежим воздухом.

Скандинавская ходьба в Томпонском — чисто женский вид спорта. Некоторые предпочитают ходить группами в три-четыре человека, некоторые – в одиночку. Кто-то с утра пораньше наматывает по 5-10 км в любое время года: в зимние холода, в летний зной, кто пройдет круг — другой на стадионе.

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Некоторые коллективные походы посвящаются к памятным датам. Первый раз в рамках празднования 70-летия Великой Победы сделали марш-бросок в село Сайды, отмотав туда и обратно 20 км за несколько часов.

Сейчас самые отважные совершают прогулки и в 50 градусные холода. Дышать чистым воздухом, посмотреть зимнюю природу, вспомнить детство, натаптывая снежинки, сидеть на куске льда, болтая ногами – это такое удовольствие!