В Таттинском районе организована выставка значков Всемирного фестиваля молодежи

В селе Ытык-Кюель Таттинского района 31 января состоялось торжественное открытие Года молодежи в республике и Года экологии в России.
В народном театре имени П.А. Ойунского была представлена выставка молодежных проектов Таттинского улуса, пейзажных снимков местных фотографов. Творческие семьи презентовали свои работы и достижения.
Самой масштабной выставкой оказалась коллекция значков 71-летней Клары Колодезниковой, бывшей пионервожатой. Внимание молодежи привлекли значки Всемирного фестиваля молодежи и студентов разных лет. Клара Петровна более тридцати лет проработала в сфере образования. С 1969 года собирает различные значки. В ее личной копилке — более трех тысяч экземпляров со всего мира.
«Я собрала значки всех центральных городов бывших республик СССР. Это самые ценные в моей коллекции. Более десяти значков Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года приобрела специально», — рассказала коллекционер.
На открытии Года молодежи участникам выставки также удалось обменяться опытом, найти общие темы для дальнейшего сотрудничества. В мероприятии приняло участие более двухсот человек.
Отметим, что 2017 год в Таттинском районе объявлен Годом семьи.
Отметим, что на базе министерства по делам молодежи и семейной политике создан региональный комитет по подготовке к фестивалю. Заявку на участие в нем могут подать все желающие. Регистрация проходит на сайте www.russia2017.com.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Неудивительно, что по окончании Второй мировой войны молодежь определяла задачами фестиваля борьбу за мир, свои права, независимость народов, интернационализм. Сохраняя историю, XIX фестиваль в Сочи должен стать еще одним этапом в международном сотрудничестве, объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится с 1947 года. Россия уже дважды открывала двери для его участников – в 1957 и 1985 годах. Нынешний станет крупнейшим событием в сфере международного молодёжного взаимодействия и соберёт более 20 000 молодых людей из 150 стран мира.
Это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через дискуссии, культурную программу, спортивные состязания, через свободное общение найти пути противостояния тем вызовам, с которыми сегодня сталкивается молодое поколение. Праздник мирового молодежного сообщества объединят лидеров в различных сферах – науке, творчестве, физической культуре, педагогике, IT, политике, бизнесе.