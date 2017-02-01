В Таттинском районе организована выставка значков Всемирного фестиваля молодежи

В селе Ытык-Кюель Таттинского района 31 января состоялось торжественное открытие Года молодежи в республике и Года экологии в России.

В народном театре имени П.А. Ойунского была представлена выставка молодежных проектов Таттинского улуса, пейзажных снимков местных фотографов. Творческие семьи презентовали свои работы и достижения.

Самой масштабной выставкой оказалась коллекция значков 71-летней Клары Колодезниковой, бывшей пионервожатой. Внимание молодежи привлекли значки Всемирного фестиваля молодежи и студентов разных лет. Клара Петровна более тридцати лет проработала в сфере образования. С 1969 года собирает различные значки. В ее личной копилке — более трех тысяч экземпляров со всего мира.

«Я собрала значки всех центральных городов бывших республик СССР. Это самые ценные в моей коллекции. Более десяти значков Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1985 года приобрела специально», — рассказала коллекционер.

На открытии Года молодежи участникам выставки также удалось обменяться опытом, найти общие темы для дальнейшего сотрудничества. В мероприятии приняло участие более двухсот человек.

Отметим, что 2017 год в Таттинском районе объявлен Годом семьи.