В Таттинском и Чурапчинском районах прошли командно-штабные учения к паводковому сезону

Действия органов управления и сил звеньев Якутской территориальной подсистемы РСЧС были изучены во время командно-штабных учений в Таттинском и Чурапчинском улусах республики.

Кроме того, проведена практическая проверка готовности муниципальных районов к безаварийному пропуску паводковых вод в 2017 году. Учения в двух улусах прошли с учетом заданной вводной информации и прогнозов к предстоящему паводку. Итогом стало заседание КЧС улусов, с участием глав наслегов и руководителей учреждений и предприятий Таттинского и Чурапчинского районов.

«После ознакомления с отчетами ответственных лиц отмечу, что работа по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод и лесопожарному сезону, идет в плановом темпе», — рассказал первый заместитель начальника Службы спасения Якутии Василий Тарский.

В ходе совещания озвучили прогноз, представленный Управлением мониторинга и прогнозирования ЧС Службы спасения Якутии. Так, с учетом снегозапаса и толщины льда, в Таттинском и Чурапчинском районах розлив воды ожидается в пределах нормы. Однако ситуация вполне может измениться при возникновении заторов на реке или из-за погодных условий.