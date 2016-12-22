В Сунтарском улусе подвели итоги Года гражданских инициатив

20 декабре в селе Сунтар торжественно закрыли Год гражданских инициатив, обявленный в улусе. В мероприятии принял участие первый заместитель Министра по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) Савва Михайлов.

Официальный старт Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе был дан 12 февраля 2016 года. Решение о проведении Года было принято на II-м улусном Форуме общественных организаций «Будущее – в руках общественности».

Год гражданских инициатив в Сунтарском улусе направлен на стимулирование личных инициатив граждан. В течение всего года обращалось большое внимание вопросам патриотического воспитания детей, активизации деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Было решено начать год с мероприятий по патриотическому воспитанию детей. Во всех наслегах прошли конкурсы по улучшению качества жизни, благоустройству, субботники по очистке территорий, построены детские площадки.

Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев объявил, что Год гражданских инициатив в Сунтарском улусе продолжится в наступающем 2017 году Годом труженика села. «Также властями улуса поддержана инициатива общественников о внедрении «народного бюджета». Каждый житель улуса в 2017 году будет принимать участие в формировании этого бюджета и его реализации», — сообщил Анатолий Григорьев.

Для реализации планов в рамках Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе был предусмотрен грант из бюджета улуса в размере 1 млн 700 тысяч рублей. Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха (Якутия) поддержало по итогам республиканского конкурса НКО улуса средствами в размере 1.5 млн рублей и оказало методическую помощь лидерам местных организаций. Благодаря этому в рамках Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе началась реализация свыше 30 новых социально ориентированных общественных проектов.

Первый заместитель Минобщества Якутии Савва Михайлов тепло приветствовал от имени Министра по развитию гражданских инициатив Республики Саха (Якутия) Сарданы Гурьевой жителей Сунтарского улуса и вручил отличившимся участникам Года ведомственные награды и грамоты министерства. «Благодаря активной гражданской позиции граждан в Сунтарском улусе успешно развиваются социально ориентированные НКО. Всего в Сунтарском улусе сегодня работает 187 общественных организаций, из них 22 прошли государственную регистрацию. Хотя количественный рост и небольшой по сравнению с началом года, когда в улусе действовало 181 НКО, произошел существенный качественный сдвиг в их работе: проведена государственная регистрация организаций, определены четкие планы работ. Проведение на большом подъеме Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе станет примером для других улусов республики», — сказал он на торжественном мероприятии.

На итоговом собрании были названы имена лучших общественных лидеров, общественных организаций и объединений, определены наслега, активно участвовавшие в проведении Года гражданских инициатив в Сунтарском улусе.