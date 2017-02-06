В Среднеколымском улусе в память о Василии Роббеке проведут ряд юбилейных мероприятий

В январе исполнилось 80 лет со дня рождения доктора филологических наук, одного из основателей Института по проблемам малочисленных народов Севера СО РАН, заслуженного деятеля науки России и Якутии, отличника народного просвещения РФ Василия Афанасьевича Роббека.

В дань уважения и памяти именитого земляка, патриота своей малой Родины, в прошлом году при администрации Среднеколымского улуса была создана комиссия по празднованию его юбилея, разработан план мероприятий.

Так, с января уже во всех школах проходят классные часы, уроки. В Среднеколымском краеведческом музее выставлены рисунки на тему «Сказки народов севера». Со всех наслегов улуса школьники, воспитанники детских садов отправили рисунки, выполненные гуашью, акварелью, карандашом. Богатая фантазия детей поистине удивляет. Здесь рисунки из эвенских, ненецких, юкагирских, долганских, мансийских и якутских сказок. Сюжет у всех разный, но конец один — добро побеждает зло.

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В музее также выставлен стенд с материалами о трудовой деятельность и жизни Василия Роббека.

Впереди еще юбилейные мероприятия в селе Хатынгнах – малой родине ученого. В Налимске тоже будут чествовать имя Василия Роббека. Здесь он проработал три года. Основные мероприятия пройдут в национальном (кочевом) наслеге Берёзовка, откуда началась его научная деятельность.

21 февраля в Среднеколымск со всех школ района съедутся юные исследователи на ежегодную научно-практическую конференцию «Шаг в будущее» им. академика В.А. Роббека.