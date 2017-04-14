В соревнованиях по подледной рыбалке в Томпонском улусе впервые участвовали женщины

В Томпонском улусе на реке Алдан состоялось традиционное районное первенство по подледной рыбалке на призы почетного гражданина района и Якутии Егора Дмитриевича Кычкина.

В соревнованиях участвовали команды сел Кескил, Крест-Хальджай, Новый и районной администрации, производственного филиала ООО «Драгоценности Якутии», МЧС, Центральной районной больницы, горно-геологического техникума. С приветственным словом выступили глава Томпонского района Георгий Герасимов, гендиректор ООО «Драгоценности Якутии» Василий Кычкин, главный судья, директор ЦСиК «АЛРОСА» Афанасий Саввин.

Соревнования начались с эстафеты, состоящей из двух этапов: бега по снегу на 50 м и бурения лунки. Первое место у команды МЧС, в состав которой вошли Владислав Шабалкин, Олег Жидкомлинов, Борис Шеремет. Их время – 1 минута 43 секунды. Второе место у команды «Сайды» (1 минута 46 секунд), третье – у команды Кескила (2 минуты 38 секунд).

Для метания рыбы на дальность команды делегировали по одному участнику. Призерами стали представители команд, победивших в эстафете, при чем, в том же порядке. Чемпион — представитель МЧС Виктор Закшевский. Его результат 39 м 90 см. Второе место у Ивана Атласова из команды «Сайды» (31 м 90 см), третье – у Иннокентия Дордина из Кескила (31 м 70 см).

В перетягивании каната победила команда МЧС в составе Владислава Шабалкина, Олега Жидкомлинова, Бориса Шеремета, Виктора Бодруга и Виктора Закшевского. Хорошая физическая подготовка пожарных пригодилась и здесь. Серебряный призер – команда ПФ ООО «Драгоценности Якутии» (капитан – директор Аркадий Чекуров), бронзовый призер — команда «Адреналин» из центральной районной больницы.

Потом спортсмены приступили к своему основному занятию — рыбалке. Каждый мудрил над лункой, используя свои секреты. К сведению, в этом году по призыву начальника отдела молодежи и семьи Оксаны Назаренко впервые в мероприятии приняли участие и женские команды. Их тоже было восемь: «Таймень», «Хариус», «Щука», «Оксанчики» (все три участницы Оксаны), «Комета» из Хандыги, «Уруйдаана» из Кескила, а также представительницы сел Сайды и Крест-Хальджай. И надо же было так случиться, что первую рыбку поймала представительница прекрасного пола. Добыча Татьяны Филипповой из «Сайды» — маленький ершик.

Как говорится, на безрыбье и рак рыба, да откуда на Алдане возьмешь эту диковину, так что, рыбаки довольствовались ершами, изредка окуньками. Самую большую рыбу — налима весом 380 граммов — выловил Дмитрий Чириков из команды «Адреналин». У медиков оказался и самый большой улов. В состав команды вошли Дмитрий Сокольников, Дмитрий Чириков, Александр Смирнов, Алквиад Ильин, Иван Красотюк. Второе место у команды «Сайды», третье – у «Кескила». Среди женщин победила команда «Сайды» в составе Татьяны Филипповой, Любомиры Левиной и Снежаны Трубаевой. За ними идут «Щуки» (Хандыга), третьи – команда «Хариус» (Хандыга).

Были названы и победители в номинациях: «Юный рыбак» — Олег Могильников (Горно-геологический техникум), «Опытная рыбачка» — Евдокия Слепцова (Крест-Хальджай), «Опытный рыбак» — Гаврил Слепцов из команды работников районной администрации «Серебряный ерш» из Хандыги (капитан – председатель райсовета Илья Шадрин).

В общекомандном зачете первое место заняла команда «Сайды», второе место – у команды «Кескил», третье – у МЧС. Всем призерам и победителям были вручены медали, грамоты и призы (снаряжения для рыбаков) от ГУП «Комдрагметалл РС(Я)», администрации Томпонского района, ПФ ООО «Драгоценности Якутии» и отдела молодежи и семьи.