В селе юкагиров школа отметила свое 85-летие

В декабре состоялось юбилейное мероприятие, посвященное 85-летию Нелемнинской средней школы имени Текки Одулока.

В преддверии праздника была проведена огромная работа, связанная с оформлением школы, подготовкой фотогазет выпускников прошлых лет, стендов «Гордость школы», «Они учились в нашей школе», «Учитель, перед именем твоим» и др. Музейный фонд школы обновился материалом о Фёдоре Кирилловиче Маликове, учителе Нелемнинской школы, друге и единомышленнике Панкратия Иовича Борисова, переданным сыном учителя Николаем Маликовым. Также отправлены из Рязани материалы о П.И. Борисове его младшим сыном Григорием Борисовым.



Об одном из малоисследованных «белых пятен» истории школы подготовлен стенд «Тасканская школа». Были собраны тысячи фотографий, подготовлено несколько видеороликов об истории и жизни школы. Выставка прикладного творчества и рисунков «Эпиэ, мэт чэкчиль кэйк!» учащихся, О. Романовой, мастеров прикладного искусства Л. Филатовой, О. Тимофеевой нарядно украсила фойе школы, притягивая восхищенные взгляды гостей, которых было не так много, как хотелось бы.

К сожалению, из-за бездорожья не смогли приехать к нам многие приглашенные гости.

Тем не менее, воспитанники детского сада «Розовая чайка» (Чобул хобо) под руководством воспитателя Марины Лонгиновой, учитель юкагирского языка Алёна Миронова, носитель юкагирской культуры, родная сестра Г.А. Дьячкова – Ирина Дьячкова организовали традиционное приветствие с благопожеланиями на родном языке и исполнением тотемной песни лесных юкагиров «Чолҕоро» (Заяц), которая уже стала визитной карточкой нелемнчан, напоминание всем о нашей принадлежности к Чолҕород Омок – Заячьему роду.

Затем началась экскурсия по школе, которую подготовили учащиеся 7-11 классов и учителя школы Елизавета Дьячкова, Екатерина Аянитова. Экскурсия была разделена на тематические зоны, которыми оформлена наша школа, например, «Одун чульдии» (Юкагирские сказки), «Шанҕар шорилэ» (Пиктографическое письмо юкагиров), «Эндьоонпэ, укэсьэпул» (Животный и растительный мир), «Онмэгэ льиик» (Заповеди юкагиров), «Плеяда замечательных людей школы». Для некоторых ребят это был первый опыт выступления в роли экскурсоводов и надо отдать им должное – дебютировали они очень профессионально!

Далее состоялась презентация пяти новых учебных пособий по юкагирскому языку, культуре, литературе народов Севера, авторы – Л. Демина, Е. Дьячкова, Т. Дзингалевская, о которых мы писали ранее. Особенно интересно было услышать из уст самих авторов – Елизаветы Ивановны и Тамары Петровны, историю создания учебных пособий, о масштабах проделанной ими работы, звучали слова благодарности в адрес своих помощников, в том числе и учеников школы. Очень жаль, что не было Любови Деминой, но встречу с ней мы обязательно проведем, как только появится возможность. Любовь Николаевна передала приветственный адрес в честь юбилея школы на родном языке, который особенно нам дорог и приятен.

А накануне празднования юбилея школы был проведен шашечный турнир среди учащихся и взрослых в честь памяти заслуженного учителя школ ЯАССР, тренера школы по шашкам, вырастившего не одно поколение победителей районных, республиканских соревнований Дарьи Наумовой и турнир по настольному теннису имени Геннадия Алексеевича Дьячкова, писателя, поэта, первого юкагирского драматурга, который был организатором первых соревнований по настольному теннису в селе Нелемное.

Перед началом соревнований со вступительным словом об этих выдающихся людях, положивших начало в становлении спортивной деятельности школы, села, выступила Елизавета Дьячкова, заместитель директора по экспериментальной работе.

В шашечных баталиях участвовали практически все школьники, начиная с учеников 1 класса и взрослые – всего 23 участника. В ходе упорной борьбы были выявлены следующие результаты среди детей:

Начальное звено: 1 место – Захар Винокуров (3 класс), 2 место – Сахайа Миронова (2 класс), Владислав Солнцев (3 класс), 3 место – Вячеслав Солнцев (1 класс).

Среднее звено: 1 место – Виталий Винокуров (6 класс,) 2 место – Иван Шалугин (6 класс), Кирилл Спиридонов (6 класс.)

Старшее звено: 1 место – Николай Миронов (8 класс), 2 место – Евгений Миронов (11 класс), 3 место – Анна Винокурова (11 класс).

Среди взрослых участников: 1 место – Афанасий Солнцев, 2 место – Светлана Шалугина, 3 место – Мария Громова.

В турнире по настольному теннису было 13 участников (взрослые и дети), которых разделили на две категории: мужчины и женщины. Таким образом, среди мужчин: 1 место – Павел Шалугин, 2 место – Николай Миронов (8 класс), 3 место – Артём Казаев (9 класс).

Среди женщин: 1 место – Светлана Шалугина, 2 место – Анна Винокурова (11 класс), 3 место – Маргарита Дзингалевская.

Учителя технологии Андрей Солнцев и Олеся Романова сделали эксклюзивные кубки с дарственными надписями победителям соревнований, всем участникам были выданы памятные сертификаты.

Завершилось мероприятие скромным, почти семейным, чаепитием со всякими вкусностями, приготовленными коллективом школы и выпускниками прошлых лет.