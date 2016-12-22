В селе Чапаево прошел I Форум отцов

В Библиотеке-архиве первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева состоялся I Форум отцов Хангаласского улуса с участием первого заместителя Председателя Госсобрания РС(Я) (Ил Тумэн) Анатолия Добрянцева, руководителя общественной организации «Лига отцов РС(Я)» Айхала Габышева, представителей общественной организации Мегино-Кангаласского улуса.

В первой половине дня участники круглого стола обменялись опытом работы на местах. Так, Совет отцов ПСОШ № 2, который представили Сергей Владимиров и Егор Варламов, с 2013 года проводит соревнования учащихся вместе со своими отцами, организуют выезды на подледную рыбалку. В планах у Совета внести предложение о пятидневной учебной неделе, что, по их мнению, поспособствует увеличению совместных мероприятий.

Выяснилось, что такие выезды на природу практикуются и в других населенных пунктах. Например, в селе Булгунняхтах вот уже третий год каждую осень молодежь со своими отцами заготавливают лед для нужд малоимущих и пожилых людей, также регулярными стали выходы на субботники и общественные работы по отсыпке оврагов у побережья. Одним из крупных проектов мальжагарцев является строительство Дома Арчы, новоселье ожидается в конце этого года. На внутреннюю отделку Дома населением села было собрано 150 тысяч рублей.

В Октемском наслеге мужская часть населения установила в спортзале Доску почета именитых спортсменов своего села. В планах — пойти по примеру мальжагарцев и начать строительство якутского балагана для проведения мероприятий общественных организаций села.

По словам Сергея Латышева, большая работа проводится и в его родном Едейском наслеге. Здесь на строительство детской площадки собрано 37 тысяч рублей. А самым значимым организованным мероприятием стали соревнования борцов имени Леонида Спиридонова среди всех 7 южных наслегов. В организации турнира непосредственное участие принимал и сам именитый спортсмен, выставивший свои призы.

Гости из соседнего Мегино-Кангаласского района, представители общественной организации «Төлкө» («Судьба»), тоже рассказали о своей работе, в том числе по созданию некоммерческой организации. Мегинцы имеют уже значительный опыт работы, так как мужчины там объединили свои силы еще в 2007 году. Для учащихся школ в разное время года организуются лагеря кузнечного мастерства, народного творчества и промысла. По словам председателя организации Ивана Румянцева, уровень и количество проводимых мероприятий значительно выросли после регистрации НКО, когда они стали участвовать в грантовых конкурсах и получать средства.

Основную проблему на селе, в частности нетрудоустроенности мужчин, обозначил Анатолий Добрянцев. Для ее решения он порекомендовал членам общественных организаций работать по разным секторам, на местах создавать сезонную занятость по линии туризма. Своим опытом пропаганды ЗОЖ поделился и Айхал Габышев. Он в своем родном селе Тумул Усть-Алданского улуса в 2012 году при поддержке населения инициировал полный запрет продажи алкоголя. «Подобные акции надо проводить на своем личном примере, чтобы никто не смог сказать, мол, сам пропагандируешь ЗОЖ, а тебя видели в нетрезвом виде«, — сказал Айхал Иванович и призвал хангаласцев принять активное участие в предстоящем в апреле 2017 года II Съезде отцов РС(Я), а также всерьез задуматься о регистрации НКО.

Во второй части форума участники подробно изучили устав организации, решив при этом обратиться за помощью к юрисконсультам, приняли регламент, избрали своего председателя в лице директора Дворца спорта города Покровск Олега Иванова, а также приняли единогласное решение о создании некоммерческой организации для участия в различных грантовых конкурсах.

В завершение мероприятия была выслушана информация представителя Управления РС(Я) по контролю за продажей алкоголя.