В помощь удачнинским предпринимателям состоялась встреча с местными властями

В администрации города Удачного состоялось выездное совещание с местными предпринимателями. Конструктивный диалог под председательством заместителя главы МО «Мирнинский район» Дьулустана Николаева состоялся при участии специалистов районной администрации.

Говорили о новом порядке применения контрольно-кассовой техники (ККТ), которую предприниматели должны заменить или модернизировать уже после 15 июля (за исключением плательщиков ЕНВД и Патента, обязанность применения ККТ которых наступает 1 июля 2018 года). Есть положительные моменты: сокращение времени регистрации техники в налоговой инспекции (через личный кабинет), сокращение расходов на ее содержание (отменена обязательность и навязывание технического обслуживания), возможность применения в составе ККТ смартфонов, минимизация числа проверок ФНС. Есть и отрицательные – отсутствие в городе качественного Интернета, чтобы пользоваться такой техникой. Но, по словам директора МАУ «Центр развития предпринимательства, туризма и занятости» Валерия Корнакова, трудности в отправке данных в ФНС не вызовет, а регистрацию и перерегистрацию ККТ можно сделать и на бумажном носителе, обративших в налоговую службу.

В помощь предпринимателям в Удачном приобретением, модернизацией и обслуживанием касс занимаются две фирмы: ООО «ЦТО Торгтехника» и «АвтоматСервисЦентр». А нуждающиеся в установке двухстороннего спутникового Интернета могут теперь обращаться к представителю AltegroSky (официальный сайт Удачный14.рф ).

Важными для обсуждения стали вопросы о муниципальной и государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. Главный специалист по предпринимательству управления потребительского рынка и развития предпринимательства районной администрации Ольга Уткина познакомила присутствующих с порталом малого и среднего предпринимательства Якутии (portal.b14.ru) , где подробно можно узнать о существующих формах поддержки: финансовой, имущественной, консультационной, образовательной. Рассказала об изменениях в законодательстве по субсидиям и об особенностях концессионных договоров и договоров государственно- (муниципально-) частного партнерства.

Заинтересовала наших предпринимателей информация о возможности получения финансовой поддержки на возвратной основе, которую предоставляет МАУ «Центр развития предпринимательства, туризма и занятости». Получить такую поддержку можно в сумме до 1 млн рублей по следующим процентным ставкам: 9–11 % годовых (сфера производства товаров), 11–13 % (сфера оказания услуг), 13–16 % годовых (торгово-закупочная и прочая деятельность).

В ходе совещания обсуждались вопросы о развитии внутреннего туризма, проекте «Социальная карта Мирнинского района», об использовании в работе предпринимателей мобильного приложения UDS Game (udsgame.com), которое является одним из инновационных средств для удержания и привлечения клиентов. Такое приложение будет полезно и нам, потребителям услуг, для накопления скидочных баллов.