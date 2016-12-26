В Покровске открыли модернизированные котельные

В Хангаласском улусе 23 декабря с рабочим визитом побывал генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)» Виктор Омуков. Должностное лицо осмотрел объекты жизнеобеспечения населенных пунктов Долины Эркээни, города Покровска.

В городе Покровске он посетил и оценил работу котельной «Квартальная», где в нынешнем году старые котлы и насосы были заменены на современные и энергоэффективные. Также в здании Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» была проведена встреча с трудовым коллективом.

Во второй половине дня были осмотрены котельные «Селекционная» и «РММ», где также были проведены работы по реконструкции первой и техническому перевооружению второй котельной на сумму 13 млн и 6 млн рублей, соответственно.

По мнению Виктора Омукова, установленные новые котлы и насосы смогут покрыть расходы уже в первом году эксплуатации и приносить реальную экономию со второго года работы. Также он добавил, что подобные работы по оптимизации должны пройти во всех объектах республики.

На открытии котельной «РММ» были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма от ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Виктора Омукова сопровождали глава района Гаврил Алексеев, руководитель ХФ ГУП «ЖКХ РС(Я)» Андрей Захаров.