В Покровске открыли модернизированные котельные

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В Хангаласском улусе 23 декабря с рабочим визитом побывал генеральный директор ГУП «ЖКХ РС(Я)» Виктор Омуков. Должностное лицо осмотрел объекты жизнеобеспечения населенных пунктов Долины Эркээни, города Покровска.

В городе Покровске он посетил и оценил работу котельной «Квартальная», где в нынешнем году старые котлы и насосы были заменены на современные и энергоэффективные. Также в здании Хангаласского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» была проведена встреча с трудовым коллективом.

Во второй половине дня были осмотрены котельные «Селекционная» и «РММ», где также были проведены работы по реконструкции первой и техническому перевооружению второй котельной на сумму 13 млн и 6 млн рублей, соответственно.

По мнению Виктора Омукова, установленные новые котлы и насосы смогут покрыть расходы уже в первом году эксплуатации и приносить реальную экономию со второго года работы. Также он добавил, что подобные работы по оптимизации должны пройти во всех объектах республики.

img_6351На открытии котельной «РММ» были вручены ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма от ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Виктора Омукова сопровождали глава района Гаврил Алексеев, руководитель ХФ ГУП «ЖКХ РС(Я)» Андрей Захаров.

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