В отдаленном селе Вилюйского улуса введен новый центр культуры

Село I Кюлят находится в 100 километрах от районного центра, города Вилюйска. Несмотря на отдаленность и труднодоступность,на днях здесь состоялось незабываемое и знаменательное событие – открытие нового центра культуры, радующего глаз своей уникальной архитектурой из современных материалов на национальной основе.

В 2012-2013 годах в Вилюйском улусе бушевали лесные пожары, вызванные сухими грозами. Одна из таких гроз в 2012 году превратила в селе I Кюлят в пепел и обгорелые головешки большой и добротный дом культуры.

Через полгода был сделан проект будущего центра. В 2013 году доставили отличный брус из Ленского района и приступили к строительству с упором на качество — для себя и потомков.

В торжественном мероприятии открытия нового центра культуры приняли участие все жители села, руководство улуса. Традиционно была перерезана красная лента, вручен символический ключ.

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров вручил сертификат министерства культуры для укрепления материально-технической базы на 500 тысяя рублей, комплект национальных инструментов, отметил почетными грамотами работников культуры, жителей села, принимавших участие в строительстве. Возводили центр бригады Егора Федорова и Андрея Титова.

Инициатор проекта – глава наслега Айаал Новиков отметил большое количество местных умельцев-строителей почетными грамотами.

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Здание, построенное силами самих жителей села, поражает воображение: по углам расположены четыре башенки, снаружи обшито фасадными кассетами из сайдинга, украшено резьбой, символами наслега, внутри – дерево, гипсокартон, выполненные в национальном стиле. Площадь центра культуры составляет 750 кв метров, в зрительном зале 150 посадочных мест, обширное фойе, такой же танцпол, помещения для библиотеки, специалистов, гримерная. Вечером включается подсветка, от чего внений вид становится еще наряднее.

В строительство клуба внесли свой вклад и администрация улуса, и дирекция программы добрых дел «Моя Якутия в XXI веке», и конечно, администрация наслега. Подобного сельского центра культуры пока в Вилюйском улусе.