В Олекминском улусе дан старт фестивалю молодежи «Вместе в одном ритме»

Фестиваль молодежи «Вместе в одном ритме» в Олекминском районе будет проходить в течение года и охватит все муниципальные образования. Подведение итогов состоится в день торжественного закрытия Года молодежи. А начался он 5 апреля в селе Токко.

Старт первому фестивалю дали молодежная общественная организация «Экстрим» из Жарханского национального наслега, МОО «Молодость» из Киндигирского национального наслега и МОО «Стерх» из Чаринского наслега.

День начался с психологического тренинга на знакомство и сплочение, который провела заведующая Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи Надежда Сивцева. Затем представители отдела молодежи и семьи Анна Сафонова и Галина Пенькова рассказали участникам фестиваля об основных целях, задачах и направлениях работы в Год молодежи. Были также обсуждены проблемы и перспективы развития молодежного движения в районе. Главная из них, как отметили собравшиеся, ­это нехватка кадров по работе с молодежью, сложная транспортная схема, которая препятствует при участии в различных районных мероприятиях, проблема занятости среди молодых. Но, несмотря на это, молодежь в наслегах старается держать активную позицию, организует и принимает участие в различных мероприятиях. В завершение круглого стола организаторы порекомендовали участникам максимально освещать свою деятельность в СМИ и соцсетях.

Специалист отдела спорта Виталий Мордосов организовал встречу по волейболу и перетягиванию каната.

На протяжении всего дня работала выставка народного творчества делегаций.

В вечерней программе молодежь куста сел Токко, Куду-­Кюель и Бясь-­Кюель организовала яркий концерт, показав лучшие номера художественной самодеятельности каждого наслега, а в завершение все участники исполнили гимн Года молодежи «Моя Олекма».