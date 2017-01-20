В Олекминске до позднего вечера к реке Лене шли желающие окунуться в купель и набрать святой воды

Православное христианство 19 января отпраздновало Крещение. Купание в проруби – неотъемлемая традиция праздника. В Олекминском районе верующие окунались в купель на реке Лене.

Нырять или не нырять – дело каждого. Несмотря на неутихающие споры о пользе и вреде ледяной воды, к купели до позднего вечера постоянно идут или едут на машинах люди. Есть среди них желающие окунуться, некоторые предпочитают ограничиться омовением рук и лица. Но основная масса народа, конечно же, набирает воду, которая, как считают верующие, обладает особыми благодатными свойствами.

В мероприятиях по обустройству, оформлению и обеспечению безопасности Крещенской купели, помимо церкви, приняли участие различные организации и предприятия района: ГИМС МЧС, Олекминский речпорт, Газпром, Олекминское АТП, ОГПС № 28, казачество, ООО «Востокнефтепровод», ФКП «Аэропорт Олекминск», МО «Город Олекминск», ООО «Дороги Олекмы», управление сельского хозяйства, отдел МВД, ГБУ «Олекминская ЦРБ». Координацией всех работ занимались администрация района, ЕДДС, отдел ГО и ЧС.

Традиционно на реке установили обогреваемую палатку, пол в которой устлали сеном. Переодевались люди в отапливаемых балках. На месте проведения купаний было организовано дежурство медиков и инспекторов МЧС и ГИБДД.