В Нерюнгринском районе идут отчеты правительства республики

В Южной Якутии 6-7 февраля проходят традиционные отчеты правительства РС(Я) по итогам работы за 2016 год. Группы работают во всех населенных пунктах муниципального образования. Делегацию возглавляет вице-премьер Игорь Никифоров.

6 февраля группы, возглавляемые заместителем председателя правительства Игорем Никифоровым и председателем Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрием Зайцевым, посетили объекты жилищно-коммунального хозяйства и строительства в п. Чульман, отчитались перед жителями старейшего поселения Нерюнгринского района.

Во второй половине дня делегация во главе с Игорем Никифоровым встретилась с трудовым коллективом Нерюнгринской ГРЭС и населением п. Серебряный Бор.

Группа Юрия Зайцева провела отчеты перед трудовыми коллективами угледобывающих предприятий – ООО «УК «Колмар», АО ХК «Якутуголь» и ООО «Эльгауголь».

В селе Иенгра, поселках Золотинка и Беркакит работала группа под руководством первого заместителя министра здравоохранения Олега Припузова, а в самом отдаленном поселке Хани 9 февраля побывает делегация, руководимая замруководителя департамента по охране памятников культурного наследия Николаем Черосовым.

7 февраля в районной администрации члены правительства проведут прием населения района по личным вопросам. Сегодня в Центре культуры и духовности им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри состоится заключительный отчет исполнительных органов государственной власти региона перед населением Южной Якутии.