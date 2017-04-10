В Нерюнгри отмечен рост интереса к науке

В Нерюнгринском техническом институте (филиале) СВФУ прошла традиционная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная в этом году 25-летию образования института.

С 1999 года конференция стала одним из наиболее значимых событий научной жизни студентов и аспирантов Южной Якутии. Высокая активность участников конференции подтверждает неизменный интерес и желание студентов региона заниматься решением проблем, которые стоят перед современной наукой.

В этом году в работе конференции приняли участие около 300 молодых ученых и студентов из Якутии, Дальнего Востока, Мордовии, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Узбекистана. Приехали и 20 школьников из гимназий, школ города Нерюнгри и Намского улуса. На пленарном заседании с приветственным словом выступил директор технического института, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Павлов.

На конференции были представлены доклады, посвященные актуальным вопросам энергетики, строительства и строительных материалов, строения Земли, горнодобывающей промышленности, физико-математических наук и практического внедрения информационных технологий, биологических и химических, психолого-педагогических, филологических наук, экономики, юриспруденции и социально-философских наук.

В необычной форме была организована работа подсекции «Энергетика» (секция «Технические науки»), в виде передачи «Время покажет». В ходе панельной дискуссии докладчики предлагали пути решения актуальных проблем экологии в энергетике, электроэнергетики, электропривода в энергетике. Дискуссия получилась достаточно увлекательной и познавательной. Хочется отметить доклады, посвященные проблеме экологии и энергетики студенток технического института Д. Суфлян, П. Мартынюк, Н. Жироховой.

В секции «Науки о Земле» студенты физико-технического института СВФУ представили доклады, посвященные обработке полудрагоценного камня муассанита. Одному из них, П. Корнилову, был присужден диплом 1-й степени, а О. Петров был удостоен диплома Академии наук Якутии.

В работе секции «Физико-математические науки и информационные технологии» впервые отличились учащиеся информационно-технологического лицея № 24 г. Нерюнгри имени Е.А. Варшавского, которые представили пять интереснейших докладов, подготовленных на высоком научном уровне, и продемонстрировали приборы, сделанные своими руками. И. Сезько был присужден диплом 1-й степени.

Доклад научного сотрудника Института космофизических исследований и аэрономии СО РАН И. Колтовского о создании меридиональной сети инфракрасных спектрографов вызвал немалый интерес слушателей благодаря большой практической ценности проводимого им исследования.

В секции «Социально-экономические, философские и юридические науки» студентка исторического факультета Северо-Восточного федерального университета Е. Дивдевилова представила интересное исследование этапов христианизации народа саха на примере появления и изменения православных крестов в надмогильных сооружениях. Этот доклад был отмечен дипломом Академии наук республики.

В ходе работы секции «Филологические науки» в рамках современных исследований по когнитивной лингвистике была представлена работа студентки ТИ (ф) СВФУ А. Петровской, получившая диплом 1-й степени. Порадовали глубиной знаний работы учащихся гимназий города и ЭШИ «Арктика», носившие практический характер.

В рамках конференции состоялся круглый стол на тему «Моногорода – проблемы, опыт, перспективы развития», целью которого являлось обсуждение проблем и определение перспективных направлений развития города Нерюнгри, вовлечение научного, предпринимательского сообщества и общественности в процесс модернизации моногорода. В работе круглого стола приняли участие и выступили с докладами первый заместитель главы г. Нерюнгри Д. Самохин, и.о. начальника отдела ТОР и инвестиций администрации г. Белогорска Е. Прилипко, директор по персоналу АО ХК «Якутуголь» Р. Щегельняк, директор технического института (филиала) СВФУ С.Павлов.

По итогам конференции дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени наградили 21-го участника, восемь авторов наиболее интересных докладов отметили дипломами Академии наук. Организационный комитет конференции отметил растущий с каждым годом уровень подготовки докладчиков, рост интереса студентов к избранной профессии и повышение мотивации к научно-исследовательской и инновационной деятельности, а также наличие весомого потенциала для дальнейшего развития конференций подобного уровня.