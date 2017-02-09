В Мирном стартовала спартакиада допризывной молодежи

В детско-юношеской спортивной школе г. Мирного состоялось торжественное открытие районной спартакиады допризывной молодежи, посвященной Дню защитника Отечества, 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Степанова, 100-летию известного снайпера из Якутии, прославившегося во время Великой Отечественной войны, Ивана Кульбертинова.

Ребят, выстроившихся в зале, поприветствовал первый заместитель главы района Дмитрий Ситнянский. Он сказал о том, что во все времена служба в вооруженных силах, обеспечение безопасности Родины была почетной обязанностью каждого уважающего себя мужчины.

Парадом командовал заместитель директора кадетской школы-интерната имени Г.Н. Трошева Станислав Семенов. Под барабанную дробь внесли знамя Победы. Звучали гимны России и Республики Саха (Якутия).

Затем началась жеребьевка между командами. Будущие защитники Отечества будут соревноваться в физической подготовке, куда входят поднятие гири, бег, подтягивание, стрельба, плавание и другие виды, в быстрой разборке и сборке автомата Калашникова. Запланирована и военизированная эстафета.

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В состав жюри вошли участник боевых действий на Кавказе Алексей Тонких, председатель районного комитета молодежи Алексей Болотин, директор ДЮСШ Николай Дементьев и другие.

Спартакиада будет идти два дня. Отдельно она пройдет на северной площадке – в Айхале и Удачном.