В Мирном на ярмарке реализовано товаров на сумму более двух миллионов

В работе выставки-ярмарки «Алмазная провинция» в этом году участвовали представители трёх районов. Наибольшим спросом пользовались мясная, рыбная и молочная продукции. За два дня работы реализовано товаров на 2272000 рублей.

Восемь индивидуальных предприятий, два предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, две агрошколы и три сельскохозяйственных предприятия представили свою продукцию.

По итогам работы выставки-ярмарки премии главы МО «Город Мирный» (35 тысяч рублей) был удостоен индивидуальный предприниматель В.В. Федченко. Профсоюз «Профалмаз» АК «АЛРОСА» присудил денежные премии следующим участникам: Н. К. Петровой, представителю Бордонской агрошколы (лучший продавец, 7000 рублей); совхозу «Новый» АК «АЛРОСА» (лучший ассортимент, 7000 рублей); В.В. Федченко (лучшая рыбная продукция, 3000 рублей), СХПК «Сыа Бүлүү», Вилюйскому улусу (лучшая мясная продукция, 3000 рублей); СХПК «Тирэх» (лучшая ягодная продукция, 7000 рублей); МУП «Мирнинский молокозавод» (лучшая молочная продукция, 3000 рублей), Арылахской школе им. Л. Попова (лучшее оформление торгового места, 7000 рублей).

Три поощрительных приза по 3000 рублей были вручены индивидуальным предпринимателям Павловой, Ушницкому и СХПК «Крестях».

Представитель партии «Единая Россия» вручил денежные премии: совхозу «Новый» – 10 тысяч рублей; по 3000 рублей ООО «Табага», СПКХ «Конный завод им. Степана Васильева», индивидуальным предпринимателям Ушницкому и Герасимову; один поощрительный приз на сумму 3000 рублей пошёл на розыгрыш призов. На проведение розыгрыша призов было выделено 32 тысячи рублей из районного бюджета, спонсорская помощь от сельхозпроизводителей и участников. Всего в розыгрыше было роздано среди покупателей и участников 100 билетов.