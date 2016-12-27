В Мирном чествовали лучших спортсменов года

В УТКЦ «Якутск» прошло торжественное подведение итогов спортивного года «Бал чемпионов-2016». Спортсмены Мирного района в этом году приняли участие в 45 республиканских соревнованиях, где завоевали 162 медали.

Десятка лучших спортсменов 2016 года: Ларион Андреев (Мирный) – победитель и призер Всероссийских турниров по вольной борьбе (тренер – Василий Корякин, ДЮСШ); Маргарита Калашникова (Айхал) – победитель чемпионата РС(Я) по армрестлингу, победитель первенства России по армрестлингу (тренер – Вячеслав Бузыкин, Айхальское отделение КСК АК «АЛРОСА»); Алексей Сапрыкин (Мирный) – победитель чемпионатов РС(Я) по мотоспорту (тренер – Сергей Спицын, КСК АК «АЛРОСА»); Илья Трифонов (Мирный) – победитель чемпионатов РС(Я) по армрестлингу; Александр Панков (Удачный) – призёр первенства России по гиревому спорту среди ветеранов города Алушта; Георгий Бедоев (Мирный) – победитель чемпионата Дальневосточного федерального округа по смешанным боевым единоборствам (ММА) (тренер – Чермен Бурдзиев, КСК АК «АЛРОСА»); пара Зинаида и Николай Герасимовы (Мирный) – победители и призёры чемпионатов РС(Я) по трофи-рейдам; Виктория Андрющенко (Мирный) – победитель турнира РС(Я) по художественной гимнастике, призер всероссийских соревнований по художественной гимнастике (тренер – Любовь Бормонтова, ДЮСШ); Наталья Ладыгина (Мирный) – победитель III Спартакиады зимних видов спорта РС(Я) (тренер – Ольга Ладыгина, КСК АК «АЛРОСА») и Александр Сольжиграсов (Мирный) – победитель районного первенства по стендовой стрельбе, абсолютный чемпион Мирнинского района, абсолютный чемпион республиканских соревнований по стендовой стрельбе.

«В этом году районной администрацией совместно с АК «АЛРОСА», профсоюзом «Профалмаз» и поселениями нашего района было организовано множество спортивных соревнований. В этом году по Инвестиционной программе района в городе Мирном был построен новый спортивный зал для отделения художественной гимнастики нашей ДЮСШ, были введены новые современные спортивные пришкольные площадки в городе Удачном (школа №24), в посёлках Айхал (школа №5), Светлый (школа №15) и в городе Мирном (школы №26 и №8). Также администрацией района был приобретён автобус для перевозки спортсменов для ДЮСШ. И, самое главное, 21 декабря депутатами Мирнинского районного Совета утверждена новая Инвестиционная программа на 2017 год, согласно которой в селе Арылах будет построен современный спортивный сельский стадион, проектная стоимость которого почти 30 млн рублей. Я надеюсь, это будет самый современный спортивный стадион в нашей республике«, — подчеркнул в своей поздравительной речи глава района Ришат Юзмухаметов.

За высокие результаты в VI международных спортивных играх «Дети Азии» Ришат Нургалиевич вручил Благодарственное письмо Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова и награду главы района Полине Сыромолотовой, Улуу Тумарбеку, Марии Шпагиной и Ксении Бессоновой. Награды главы района получили Али Агаев и Анжелика Одоева.

В номинации «За поддержку в развитии спорта и физической культуры в Мирнинском районе» награды удостоился директор МРТК Владимир Березовой, в номинации «За достижения в области управления физической культурой и спортом» – директор ДЮСШ Николай Дементьев и директор физкультурного комплекса «Арылах» МО «Чуонинский наслег» Елена Орбодоева; в номинации «Молодой специалист в области физической культуры и спорта» – тренер-преподаватель по лыжным гонкам ДЮСШ Алексей Солдаткин.

Глава МО «Город Мирный» Александр Басыров наградил Почётной грамотой главы города инструктора по физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работе специализированного треста «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» Николая Левчука и начальника склада транспортной компании «АТА» города Мирный Нурлана Курманалиева.

Благодарственными письмами главы города Мирного были отмечены:

В номинации «Школа – территория спорта» учитель физкультуры школы № 12 Анатолий Бахрунов. В номинации «За плодотворную работу, вклад в развитие физического воспитания и детского спорта в 2016 году» – старший тренер-преподаватель КСК АК «АЛРОСА» Юлия Коновалова и тренер-преподаватель КСК АК «АЛРОСА» Наталья Кудрина. В номинации «Спортивные надежды 2016 года» – воспитанница отделения тхэквондо ФОК «Олимп» КСК АК «АЛРОСА», победительница чемпионата республики по тхэквондо Олеся Нескуба. В номинации «Лучший спортсмен» – спортсмены-инструкторы КСК АК «АЛРОСА», победительницы чемпионата республики по пляжному волейболу Баярма Осорова и Сабина Клушина. Кроме того, благодарственное письмо главы города получил Константин Александров – начальник отдела по физическому и военно-патриотическому воспитанию МКУ «Мирнинское районное управление образования».

За высокие спортивные достижения в командном виде спорта награды из рук главы города получили чемпионки республики по баскетболу среди девушек София Блинова, Сэсэгма Дашеева, Екатерина Лепшина, Анастасия Мальцева, Валерия Петрова, Дарья Родина и Елизавета Сысоева.

Начальник районного управления образования Татьяна Пирогова поблагодарила руководителей образовательных учреждений, тренеров-педагогов, учителей физического воспитания, а также администрацию Мирнинского района и депутатов Мирнинского районного Совета депутатов за то, что у нас замечательные условия для занятий спортом, и с каждым годом они улучшаются.

За высокие спортивные достижения в командном виде спорта Татьяна Анатольевна вручила награды чемпионкам первенства республики по волейболу среди девушек, воспитанницам ДЮСШ Екатерине Черкашиной, Екатерине Кругловой, Алине Амплеевой, Татьяне Изибаировой, Екатерине Новиковой, Ольге Новиковой, Екатерине Князевой и Екатерине Мальковой.

Награды лауреатов «Лучший спортсмен года среди школьников» получили: Евгения Горохова (стрельба из лука, тренер Роман Рязанский), Ислам Магомедов (вольная борьба, тренер Василий Корякин), Константин Прохоров (лёгкая атлетика, тренер Светлана Вдовина), Дарья Ткаленко (дзюдо, тренер Николай Диденко), Андрей Аронов (вольная борьба, тренер Василий Корякин), Валерия Хоботнева (дзюдо, тренер Степан Кельзин), Ахмеднаби Абдулмуслимов (дзюдо, тренер Степан Кельзин), Валерия Инешина (шорт-трек, тренер Владимир Ковалёв), Елена Соколовская (дзюдо, тренер Дмитрий Иванов), а также пара Сергей Спау и Полина Сапожникова (спортивные танцы, тренер Татьяна Концур).

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Мирнинского района Виктор Комлев во время своего поздравления отметил, что наш район – один из передовых в республике по выполнению нормативов ГТО. В номинации «За плодотворную работу и вклад в развитие физического воспитания и детского спорта» Виктор Иванович наградил балетмейстера народного коллектива РС(Я) шоу-группы «Диаданс» МКУ «Межпоселенческое управление культуры» Наталью Трамбач, тренера по плаванию ФОК «Каскад» МО «Поселок Чернышевский» Сергея Гончарова и старшего тренера-преподавателя высшей категории спорткомплекса имени 60-летия Победы КСК АК «АЛРОСА» Андрея Кулагина. В номинации «За активное участие в деле развития и популяризации спорта и физической культуры в Мирнинском районе» награды получили заместитель начальника по общим вопросам прииска «Водораздельные галечники» АК «АЛРОСА» Сергей Морозов, главный энергетик автобазы Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» Николай Ноттосов, инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Каскада Вилюйских ГЭС имени Е. Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» Сергей Плехов и слесарь-ремонтник Светлинской ГЭС Шайханур Ибатуллин. В номинации «За верность спорту» наград удостоились слесарь-электрик автобазы Мирнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА» Леонид Ксенофонтов и заведующий стрелковым тиром спортивно-технического клуба КСК АК «АЛРОСА» Иван Романов.

За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, активную общественную работу и плодотворное сотрудничество благодарственное письмо комитета по физической культуре и спорту МО «Мирнинский район» получили директор МКУ «Управление сельского хозяйства» МО «Мирнинский район» Николай Нарбыков, руководитель народного коллектива РС(Я) шоу-группы «Диаданс» МКУ «Межпоселенческое управление культуры» МО «Мирнинский район» Анна Концур и инструктор по физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работе специализированного треста «Алмазавтоматика» АК «АЛРОСА» Николай Левчук.

Церемонию чествования лучших спортсменов года украсили выступления шоу-группы «Диаданс» и воспитанников отделения спортивного танца ДЮСШ (руководители Анна Концур и Татьяна Концур), ансамбля «Дебют» (руководитель – Ольга Свидерская), кандидата в мастера спорта по художественной гимнастике Виктории Андрющенко (тренер – Любовь Бормонтова) и воспитанников отделения художественной гимнастики ДЮСШ.