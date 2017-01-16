В Мирном будет работать группа правительства республики

В Мирнинском районе 23 января будет работать группа членов правительства республики под руководством премьера Евгения Чекина.

В ее состав входят первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников, первый заместитель председателя правительства – министр экономики Алексей Стручков, вице-премьеры Михаил Гуляев и Игорь Никифоров, министры, председатели государственных комитетов.

Они посетят дом-интернат для престарелых и инвалидов в п. Чернышевский, центр сортировки алмазов АК «АЛРОСА», музей кимберлитов имени Джемса Саврасова, историко-производственный музей компании, примут участие в торжественном открытии учебно-лабораторного корпуса Мирнинского политехнического института – филиала СВФУ имени М.К. Аммосова. По отдельному плану состоится заседание, посвященное подготовке и проведению празднования 50-летия города Удачного и 50-летия со дня пуска первого агрегата Вилюйской ГЭС.

23 января в администрации также пройдет выездное заседание правительства республики по вопросам социально-экономического развития Мирнинского района.