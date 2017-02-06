В Мирнинском районе собрали 66 тысяч рублей на лечение девочки-инвалида

79 жителей Мирнинского района отозвались на призыв общества «Ураанхай» помочь девочке-инвалиду Кристине Алексеевой, которой исполнилось семь лет. Было собрано 66 тысяч рублей, которые пойдут на ее лечение.

Мы не раз сообщали об акциях в рамках проекта «Эстафета добра», проходящего в Мирнинском районе.

Активисты общества «Ураанхай» передали денежный сертификат Лилии Алексеевой, воспитывающей двух детей-инвалидов.

По словам Алексея Тартыева, в планах «Ураанхая» и дальше оказывать посильную помощь в рамках эстафеты.

Принять участие в проекте может любой желающий. В копилке добрых дел эстафеты субботники, помощь ветеранам, инвалидам, многодетным, остро нуждающимся семьям. Проект «Эстафета добра» наглядно показывает, что сделать мир светлее и чище пол силу каждому.