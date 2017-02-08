В Мирнинском районе началась подготовка к Молодежному Ысыаху

Как известно, этим летом в ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Олонхо» пройдет Республиканский Молодежный Ысыах. В рамках подготовки к этому мероприятию был проведен ряд совещаний, которые прошли при первом заместителе главы района по социальной политике Дмитрии Ситнянском.

На них обсуждались вопросы подготовки ЛЭК «Земля Олонхо» к приему гостей и участников запланированного праздника, а также вопросы материально-технического обеспечения, размещения и питания гостей, которых по предварительным расчетам ожидается со всей республики около 900 человек.

На территории комплекса запланирован ряд работ, связанных с подготовкой систем электроснабжения, водоснабжения, размещением баннеров, ремонтом основных конструкций. Были затронуты вопросы обеспечения безопасности, транспортного обеспечения и другие.

Программа Молодежного Ысыаха обещает быть интересной и насыщенной, здесь и спортивные состязания, и свыше десяти различных конкурсов, например, ораторского искусства, запевал осуохая, исполнителей варганной музыки, молодых певцов, танцевальных коллективов и другие.

Праздник обещает быть ярким и запоминающимся событием лета 2017 года.