В Мегино-Кангаласском улусе прошел чемпионат профессионального мастерства среди каменщиков

В селе Майя состоялся открытый чемпионат профессионального мастерства среди каменщиков. Мероприятие было организовано председателем ПК «Мегинострой» Александром Тарасовым и посвящено памяти заслуженного строителя Якутской АССР, почетного гражданина Мегино-Кангаласского улуса Николая Докторова.

Мероприятие открыл глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, в своем выступлении отметив, что с каждым днем профессия каменщика становится все более почетной и востребованной. Председатель постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) по строительству и жилищному хозяйству Александр Романов подчеркнул важность соревнования, так как оно поднимает престиж рабочей специальности.

Цель чемпионата – выявление уровня профессионального мастерства, популяризация и повышение престижа рабочих профессий сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

8 команд соревновались на практике, им требовалось возвести часть стены на реальном объекте — в строящемся жилом доме. Жюри оценивало ширину каждого шва, объем кладки и за каждый лишний миллиметр снижало баллы.

Первое место заняло звено ПК «Мегинострой» (В. Афанасьев и В. Брызгалов). В номинации «Молодой каменщик» отмечены студент Якутского коммунально-строительного техникума Игорь Пепе и каменщик «Строй Комплект Сервис» Олидьон Муллобоев. Победителям вручены грамоты и денежные премии.

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