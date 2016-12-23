В Ленском состоялась выставка «АРТ.Рукавица»

Вязаные, текстильные, валяные, вышитые, плетеные, всевозможных размеров, из всевозможных материалов рукавицы смогли увидеть желающие на выставке «АРТ. Рукавица» в Ленском историко-краеведческом музее. Культурно-образовательный фестиваль продлился с 18 по 20 декабря.

Приглашение Якутии принять участие в проекте «АРТ. Рукавица» оказалось неожиданным и радостным. Впервые он стартовал несколько месяцев назад в Шелеховском районе Иркутской области. По инициативе Ленского музея и мастерской прикладного творчества «Параскева» во главе ее руководителя и куратора данного проекта — мастера народных художественных промыслов РС(Я), члена Ассоциации мастеров лоскутного шитья России Елены Платоновой этот культурно-образовательный проект представлен у нас, в городе Ленске.

История варежек в России насчитывает уже немало веков. Считается, что варежки на Руси появились в XIII веке. Есть несколько версий происхождения слова варежка. Некоторые считают, что оно происходит от словосочетания «варяжская рукавица». Наверное, варежки пришли к нам от выходцев из скандинавских стран — варягов. Хотя, может быть, слово «варежка» произошло от глагола «варити», «варовати», что значит «охранять», «защищать». Или все-таки оно произошло от другого глагола «вареги», то есть «варить», потому что в былые времена шерстяные рукавички сначала вязали, а потом проваривали в кипятке, чтобы те стали плотнее и теплее.

В народе названий у варежек было очень много: вязанки, плетенки, связни, рукавки – их обычно вязали; катанки, валянки – их валяли, как и валенки. Из меха шили шубницы, мохнатки и мохнашки. Постепенно происходило разделение понятий. Рукавицами называли то, что шилось из меха или ткани. А варежки стали только вязаные.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ «ЧУДО-ДЕРЕВО» ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ – РУКАВИЦЫ В ЕДИНУЮ КОМПОЗИЦИЮ, ПРОСЛАВЛЯЮЩУЮ РУКУ ЧЕЛОВЕКА, СОЗИДАЮЩУЮ И ДАЮЩУЮ.

Кстати, техника вязания варежек на спицах пришла в Россию из Скандинавии. В скандинавских странах обычно вязали мужчины. У нас же это искусство освоили женщины, причем, учились они этому с раннего возраста. Вязаные изделия являлись важной частью многих старинных обрядов и обычаев, в том числе и свадьбы. Невеста готовила себе в приданое особенно нарядные рукавицы и чулки. К примеру, в Мезенской губернии Архангельской области было принято связать к свадьбе до 20 пар рукавиц, ими невеста одаривала жениха и его родню. Количество рукавиц и многообразие украшающих их узоров свидетельствовало о мастерстве и трудолюбии будущей жены.

Узорное вязание из шерсти — одно из немногих женских занятий, довольно широко распространенное и поныне. Узоры на варежках столь же значительны, как и все орнаменты в народном искусстве. Стилизованные птицы, цветы, ромбы, кресты, треугольники, крючья, лапы, звезды, полоски в сложных сочетаниях, радующих глаз — это символы-обереги, переходившие от матери к дочери, защищали человека от злых сил, помогали в добром деле. По словам академика Б.А. Рыбокова: «Орнамент – это своеобразная, тайная запись воззрений человека Древней Руси на окружающий его мир…».

Сейчас в повседневной жизни мы везде встречаем этот древнерусский предмет. Варежки защищают наши руки в зимние холода, верхонки — на производстве, красочные ухватки — от горячего на кухне. Существуют также рукавицы, созданные специально для военных, где, помимо отделения для большого пальца, есть отделение для указательного пальца (чтобы было возможно нажимать спусковой курок, не снимая варежек). В начале XXI века варежки стали модным аксессуаром, часто изготовленным из натуральной кожи или замши, в качестве отделки используются натуральный мех, вышивка, стразы.

АВТОРОМ ИДЕИ, РУКОВОДИТЕЛЕМ И КУРАТОРОМ ПРОЕКТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ НАТАЛЬЯ ЧЕБАКОВА. В ВЫСТАВКЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РАБОТЫ 120 УЧАСТНИКОВ ИЗ РАЗНЫХ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛ — ШЕЛЕХОВСКОГО РАЙОНА, ИРКУТСКОЙ, МОСКОВСКОЙ, ОРЕНБУРГСКОЙ, ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЯЗАНИ, ЛЕНСКА И МИРНОГО.

На выставке «АРТ.рукавица» в музее ленчанам было на что посмотреть и по желанию — приобрести. На трех инсталляциях «Чудо-дерево», расположенных в зале искусств, взору посетителей были представлены удивительные работы мастериц. Они отразили культуру всех народов огромной России, в том числе и Якутии. Здесь можно было увидеть декоративные рукавицы, которые можно использовать в качестве подставки под горячее, расшитые ухватки, верхонки, варежки как украшения интерьера и как елочные игрушки, варежки, связанные в виде мультипликационных героев, и т.д. Размер самой большой рукавицы достигал одного метра 70 сантиметров (автор — мастерская «Параскева»), самой маленькой – 19 миллиметров (автор: Марина Заливина).

Рукавичную тему поддержал всеми уважаемый и известный ленский художник Владимир Стадник – деревеньку, якуточку, даму в шляпе, птиц, варежки… все это вы можете найти, глядя на его картины.

Тема оказалась интересна многим, независимо от возраста, ведь самым взрослым участникам за 85, а младшим нет еще и пяти.

Фестиваль продлился до 20 декабря, 24 декабря состоится мастер-класс по вязанию узорной рукавицы.