В Ленске работает мастер по свету Владимир Корягин

Сотрудники энергетической сферы круглыми сутками трудятся ради того, чтобы в окнах наших домов всегда горел свет. Им не страшны морозы и зной. В случае аварии они незамедлительно отправляются к месту поломки и стараются как можно скорее ее ликвидировать.

Придя с работы, заходишь в темную квартиру. Одним привычным движением включаешь в комнате свет. Все вокруг становится теплей и уютней. Бежишь на кухню, кипятишь чайник, греешь ужин на плите, включаешь телевизор. Сегодня мы не можем представить свою жизнь без электричества. Не сможем мы и существовать в привычном режиме без людей, которые обеспечивают нас этим благом.

Напротив меня сидел обыкновенный мужчина со светло-голубыми глазами. Он волновался, крутил в пальцах очки. Было заметно, что его руки на протяжении многих лет не знают отдыха. Эти настоящие мужские руки много лет дарят ленчанам свет. Он — мастер оперативно-выездной бригады Западных электрических сетей Владимир Корягин.

Уже на протяжении 38 лет Владимир с особой ответственностью подходит к своей работе. Первая запись в трудовой книжке была сделана в 1975 году. Тогда он принимал участие в строительстве высоковольтной электролинии Ленск – Пеледуй. Чуть позже Владимир был призван в ряды Советской Армии. А уже 11 ноября 1980 года устроился работать в ЗЭС. С тех пор там и трудится.

— Если честно, у меня не было мечты стать электриком. Однако эта профессия меня привлекала. Видел, как работают ребята, казалось это интересным. Да еще и старший брат электрик. Так я и окончил Иркутский энергостроительный техникум. Если честно, никогда не было мыслей сменить поле деятельности. Да и больше ничего не умею делать. Не могу сказать, что в работе сталкиваюсь с какими-либо трудностями. За это время ко всему привык. Конечно, в зимнее время тяжеловато трудиться. Летом мы подготавливаем подстанции к зимнему периоду. Зимой же проводим аварийно-восстановительные работы. Даже если нет аварии, работники никогда не сидят на одном месте. Ведь в нашей работе главное — не устранение аварийных ситуаций, а их предотвращение. Поэтому постоянно проходит мониторинг оборудования, его контроль, отслеживаются температурные нагрузки. В нашей профессии очень важно быть ответственным специалистом. Работа очень рискованная — что на высоковольтных участках, что на электросетях. Электрический ток очень опасен. Он не имеет запаха, цвета. В этой системе должны трудиться серьезные люди.

Конечно, за всю трудовую деятельность разные случаи бывали: и забавные, и опасные. Все воспоминания слились в одно. Помню, трудились мы на ЛЭПе Ленск-Мирный, тогда пришли опоры по новой технологии. Мы их неправильно собрали, что и заметил инженер во время обхода. Возникла опасная ситуация. Техники тогда особо не было, все вручную переделывали. С тех пор многое изменилось. Появилось новое оборудование. Сегодня, например, используем АГП (автогидроподъемник), а не работаем с помощью «когтей». Есть и бурильно-крановые установки, а раньше самостоятельно копали. Помимо техники, большую помощь оказывает взаимовыручка в коллективе. Иначе в нашей работе никак. В бригаде дружная атмосфера, будто одна семья. Мне в этом плане всегда везло. Попадались серьезные и надежные люди.

Владимир Корягин – не только ответственный специалист, но и прекрасный отец трех дочерей, а также дедушка пяти внуков. В свободное время, и зимой, и летом любит рыбачить. Он всегда стремится выполнить свою работу качественно. «Нет слова – не хочу, есть слово надо», именно это выражение характеризует его отношение к жизни и труду.