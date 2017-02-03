В Ленске производят «замороженное счастье»

Ленское мороженое не нуждается в рекламе. Несмотря на то, что оно выпускается всего в двух вкусовых вариантах, обладает невероятно нежной структурой и ароматом. И именно за это его так любят жители города Ленска. Совсем недавно корреспонденту газеты «Ленский вестник» удалось посетить цех по производству этого сладкого продукта.

Данный цех был создан благодаря двум компаньонам – Тофику Велиеву и Вячеславу Федорову. Побеседовать удалось только с Тофиком Садыковичем. Он и рассказал о том, как все начиналось и с какими трудностями пришлось столкнуться во время становления предприятия.

— Я приехал в Ленск в конце 1970-х годов. Меня удивило, что в городе нет мороженого. Тогда оно было в дефиците. Конечно, работал цех переработки Райпотребсоюза, где иногда делали мороженое. Но достать его было непросто. Уже тогда стало понятно, что на данный вид товара будет большой спрос. Когда в стране началась перестройка, мы начали продавать мороженое. Привозили его сюда на самолетах. Доставка вызывала большие трудности. Продукт необходимо перевозить в определенных условиях, соблюдать строгий температурный режим. Нарушения при доставке могут повлечь за собой серьезные последствия. Привозили мороженое из Иркутска, Новосибирска. Особенно нравился весовой пломбир Иркутского хладокомбината, его создавали по ГОСТу советских времен. Поэтому в Ленске его разбирали моментально. Через некоторое время мы поняли, что для того, чтобы уйти от различных видов риска, необходимо производить мороженое на месте.

Так и родилась идея о создании производственного цеха. При изготовлении за основу мы взяли технологию Иркутского хладокомбината. Оттуда приезжал технолог для того, чтобы наладить производственный процесс, настроить санитарный режим. Благодаря помощи моего компаньона мы запустили в работу оборудование, и в 2005 году получили сертификат. Найти помещение нам помог бывший глава района Сергей Авдеев. Главной опорой и поддержкой для меня была жена. Когда мы только налаживали процесс производства и экспериментировали, она пробовала делать мороженое самостоятельно на старом списанном фризере для кафе. Непростым для нас было время после наводнения. Тогда мы вывезли на свалку целый вагон мороженого, понесли огромные убытки. Хорошо, что тогда финансовую помощь оказал Сбербанк. Это сейчас практически всем могут кредиты выдавать, а в то время не было особого доверия, особенно к начинающим предпринимателям, — делится воспоминаниями Тофик Велиев.

— Вот недавно приобрели новое оборудование: фризер и гомогенизатор. Привезли их из Кыргызстана и Башкирии. Вообще достать такое оборудование непросто. Мало кто занимается сборкой техники для небольшого производства. Старые аппараты нам прослужили около 12 лет. Куплены они были в России, а производством занимались представители Украины. Именно там производились и расходные материалы, необходимые для ремонта. Когда на Украине начался переворот, связь была нарушена. Поэтому какой-то период ремонтировали оборудование своими силами. Но пришло время менять технику. И несмотря на то, что пришлось вложить немалые финансовые средства, мы ничуть не жалеем, так как закупили оборудование более высокого класса, — рассказал собеседник газеты.

На фоне этих агрегатов женщины – работницы цеха выглядят довольно хрупко. Для производства мороженого достаточно трех человек. По словам Тофика Велиева, летом работы больше, чем зимой. В связи с тем, что цех долгое время простаивал, сегодня главной задачей является восстановление рабочего процесса.