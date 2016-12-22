В Хангаласском улусе завершен Год дополнительного образования детей

В центре культуры «Саргы түһүлгэтэ» города Покровска на высоком уровне было проведено торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года дополнительного образования детей Хангаласского улуса. Собрались ветераны дополнительного образования, учащиеся, педагоги и общественность со всего улуса.

2016 год — Год дополнительного образования детей учреждения ДОД Хангаласского провели в творческом подъеме и в активном поиске и реализации новых идей, проектов, методов. Первый и Второй Педагогические Конгрессы поставили перед педагогами Хангаласского улуса цели и задачи воспитания всесторонне развитой, образованной, духовно богатой и самодостаточной Личности. Этому курсу следуют педагоги учреждений дополнительного образования улуса.

В своем выступлении «Об итогах года дополнительного образования детей в Хангаласском улусе» начальник Хангаласского районного Управления образования Мартынова Елизавета Анатольевна отметила следующее:

— У нас разработана Дорожная карта, Концепция технического творчества, дорожная карта программы ранней профориентации школьников Junior Skills (Джуниор Скилз), утвержден комплексный план учреждений по Году ДОД, с 18 ноября по 20 декабря проведен месячник дополнительного образования. На мероприятия в Год ДОД муниципальным районом было предусмотрено финансирование в размере 890 000 тысяч рублей. В Хангаласском улусе в 28 общеобразовательных учреждениях, в 8 учреждениях дополнительного образования и республиканской детско-юношеской школе олимпийского резерва «Хотой» программами дополнительного образования охвачены 90% детей от общего количества обучающихся. Достижения, успехи юных техников, спортсменов, художников, артистов показывают профессионализм педагогов, тренеров, которые отдают частичку своей души благородному делу.

Центром дополнительного образования детей целенаправленно проводится работа по техническому направлению, организуются конкурсы по авиамоделированию, ракетомодельному и судомодельному спорту. Юные хангаласцы увлеченно занимаются робототехникой, аэрокосмической инженерией, активно осваивают 3D прототипирование, инженерную графику CAD. ). В марте 2016 года в республике проведены первые соревнования школьников Junior Skills (Джуниор Скилз) по 13 компетенциям. Участники прошли испытания по современным технологиям: 3D прототипирование, мобильная робототехника, поварское дело, изделия из конского волоса, швейное дело, столярное дело, ювелирное дело, гончарное дело, токарные, фрезерные работы на станках, аэрокосмическая инженерия, WEB дизайн, инженерный дизайн CAD, системное администрирование. И наш улус успешно выступил на республиканском уровне в 10 компетенциях из 13 проводимых. Заняли призовые места по 6 компетенциям — аэрокосмическая инженерия, 3D прототипирование, изделия из конского волоса, поварское и швейное дело. В декабре был проведен 1 улусный чемпионат «Юниор Скиллс», организованный как пилотное соревнование JuniorSkills в рамках Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills. Дети успешно участвуют на республиканских, российских и международных соревнованиях.

Для активизации поисковой и исследовательской деятельности учащихся детских творческих объединений Центра ДОД была проведена научно-практическая конференция «Исследовательские тропы». Юные исследователи представили доклады на темы, применимые и полезные в практической жизни. Они успешно приняли участие на улусной НПК «Шаг в будущее», сейчас готовятся к республиканскому этапу.

Дети активно включаются в работу, которая организуется совместно с ГИБДД, национальным парком, краеведческим музеем, улусной библиотекой, и становятся победителями конкурсов «Дорога в школу», «Сохраним родную природу», юных чтецов, знатоков литературы, проводят акции «Посади дерево», «Подписка».

Единое детское движение Хангаласского улуса — в лидерах движения в республике. Этому способствуют системно проводимые школы лидеров, фестивали детских общественных организаций школ. 17 декабря второй фестиваль «Виват, лидеры!» собрал более 130 активистов. Они все от всей души поздравили с 20-летием общественную организацию «Дримленд» Покровской средней школы № 2.

Школа КВН собирает вокруг себя все больше желающих заниматься, развиваться в этом направлении. Есть успехи и у наших веселых и находчивых.

Активно заявляют о себе и юные корреспонденты студии «Чэчир», занимая первые места и получая Гран При на форумах «Юнкоры — рыцари пера», на республиканских конкурсах. Конкурс «Будущий дипломат» давно завоевал большой интерес среди хангаласских школьников. Победа в этой престижной интеллектуальной битве открывает перед молодыми людьми возможность учебы в востребованном высшем учебном заведении Москвы. Детские объединения декоративно-прикладного направления обучают детей эстетике творчества, практически готовя их к жизни. Школьники увлеченно осваивают новые техники, развивают творческие способности, успешно участвуют на конкурсах разного уровня. Смотр-конкурсы «Поиск. Творчество. Успех», «Калейдоскоп талантов», организованные Центром ДОД в этом году, привлекли активное внимание педагогов и школьников, занимающихся в творческих объединениях дополнительного образования.

«14 декабря проведен конкурс для педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям-2016». На конкурсе приняли участие 10 педагогов ДО. Позитивные, активные, интересные, креативные — такие у нас сегодняшние руководители кружков, детских творческих коллективов и педагоги-организаторы детских общественных организаций. Именно такие педагоги могут увлечь, зажечь, дать сильный импульс развитию творческой и позитивной личности детей!«, — добавила начальник управления.

Детская юношеская спортивная школа Хангаласского улуса успешно приняла участие на VI Международных спортивных играх Дети Азии 2016 года. На XIX Спартакиаде школьников РС(Я) «Олимпийские надежды Якутии», проведенных в г.Якутске и в с.Намцы, состязались 33 учащихся по пяти видам спорта. В Год дополнительного образования ДЮСШ была организатором 60 соревнований по 16 видам спорта самых разных масштабов, такие как Х шахматная олимпиада по классическим шахматам на призы Первого Президента РС (Я) М.Е.Николаева, XII Дальневосточный турнир по вольной борьбе среди юношей на призы ОАО АК «Железные дороги Якутии», XXX юбилейный Республиканский турнир по боксу среди юношей на призы МС СССР Юрия Федорова, Республиканский турнир по вольной борьбе памяти Петра Каженкина, Степана Заморщикова и многие другие.

За год в спортивно-массовых мероприятиях учащиеся ДЮСШ участвовали в 137 соревнованиях. Призерами стали 543 спортсмена в 16 видах спорта, что показывает высокую активность наших тренеров-преподавателей и воспитанников во время проведения спортивных мероприятий.

В декабре на муниципальном, республиканском этапе XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно- оздоровительной и спортивной работы» участвовал тренер-преподаватель по вольной борьбе Сивцев Аркадий Михайлович и занял второе место.

Хангаласская спортивная школа внедряют новые формы работы — она является экспериментальной площадкой Белгородского Педагогического института и принимает участие на межрегиональном форуме Российской академии образования. В этом году темой форума стала проблема интеграции педагогической науки и практики в воспитании здорового дошкольника.

Основным направлением деятельности Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы «Хотой» является подготовка спортивного резерва сборных команд республики Саха (Якутия), Дальне-Восточного федерального округа и Российской Федерации.

В спортивной школе «Хотой» по дзюдо, тхэквондо, самбо, борьба «курэш» занимаются 303 юных спортсмена из нашего улуса. В этом году проведены Международная матчевая встреча с командой Монголии, девять республиканских соревнований и шесть учебно-тренировочных сборов. На VI МСИ «Дети Азии» успешно участвовали 14 юных хангалассцев. Детско-юношеская спортивная школа «Хотой» вошла в число 100 лучших предприятий и организаций России в номинации «Лучшее образовательное учреждение физической культуры и спорта», стала дипломант III степени в федеральном конкурсе «Школа здоровья-2016» в номинации «Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса».

Покровская художественная школа в этом году отметила 20-летний юбилей. Юные художники успешно участвуют на конкурсах, фестивалях самого разного уровня. В художке работает выставочная галерея имени профессора искусств Галины Шелковниковой. Художественная школа является любимым и дорогим местом для творческих, одаренных детей. И в летнее время юные художники с радостью посещают летнюю творческую школу «Художка».

В ноябре 2016 года на высоком творческом подъеме был проведен Форум изобразительного искусства «Рисуем все». В работу Форума включились все школы, детские сады. Были презентованы методическое пособие «Рисуем все. Первая ступень развития детского творчества» и четвертая книга «Рисуют дети Хангаласа», созданные коллективом Покровской художественной школы. В работе Форума приняли участие преподаватель живописи, рисунка и композиции лицея имени Иогансона при институте живописи, скульптуры и архитектуры им. Ильи Репина, член Союза художников России Дмитрий Марголин, автор стандартов, учебников и методических пособий по изобразительному искусству москвичка Ирина Кашекова. В рамках форума состоялся «круглый стол» «Перспективы развития проекта «Рисуем все!» с участием Первого Президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Завершающим этапом Форума изобразительного искусства стало подписание четырехстороннего Соглашения между министерствами образования и культуры Республики Саха (Якутия), между администрацией муниципального района «Хангаласский улус» и московским Институтом художественного образования и культурологии Российской Академии образования.

В торжественной обстановке лучшим педагогам были вручены ведомственные и муниципальные награды.

За многолетнюю плодотворную работу в системе образования, значительный вклад в развитие системы дополнительного образования Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации награждена директор Центра дополнительного образования детей улуса Леонтьева М.И. За заслуги и достижения в области образования, вклад в развитие системы образования улуса и республики, большой личный вклад в формирование нравственных основ детей и добросовестный плодотворный труд нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха (Якутия)» награждена педагог дополнительного образования Центра дополнительного образования детей Федорова В.Н. За преданность делу воспитания подрастающего поколения, многолетнюю плодотворную работу в системе образования Нагрудным знаком «За вклад в развитие дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия) награждена учитель английского языка Центра развития ребенка – детский сад «Чуораанчык» села Ой Корякина М.С. За достигнутые успехи в воспитании и обучении детей, успешное участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года-2016» Почетной Грамотой главы Муниципального района «Хангаласский улус» и денежной премией Хангаласского районного управления образования омечена педагог дополнительного образования детского сада «Кыымчаан» села Улахан-Ан Семенова А.П.

Грамотой главы Муниципального района «Хангаласский улус» награждены Лебедева Е.Р., заместитель директора Центра ДОД, Максимов Г.С., методист Центра ДОД, Федоров Н.Н., Филиппова И.Н., Апросимов К.Н., педагоги Центра ДОД, Афанасьева А.И., директор Детская театральная школа», Донская Л.А., Шадрина А.И., педагоги Детской театральной школы.

Почетной грамотой Хангаласского районного управления образования и премией в размере 5 тысяч рублей награждены Шадрина Н.М., педагог-организатор Центра ДОД, Третьяков В.А., педагог ДО Центра ДОД, Христофорова М.Е., документовед Центра ДОД, Галибаров Г.В., тренер-преподаватель Хангаласской ДЮСШ, Елисеев С.И., тренер-преподаватель ДЮСШ, Степанова Р.Н., работник Улахан-Анского филиала ДЮСШ, Алексеев М.В., Сивцев А.М., Соломонов А.С., Яковлев А.Н., тренеры-преподаватели Хангаласской ДЮСШ, Коркин А.Д., Лоднев Н.П., тренеры-преподаватели Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

За многолетний, добросовестный, плодотворный труд в системе образования, преданность делу воспитания подрастающего поколения Благодарственным письмом Хангаласского районного управления образования награждены ветераны педагогического труда Центра дополнительного образования детей Ларионова Г.М., Леонтьева С.В., Слепцова А.И. За постоянную активную помощь образовательным учреждениям дополнительного образования Благодарственным письмом Хангаласского районного управления образования награжден Архипов П.П.

Дипломами I степени награждены победители улусного заочного конкурса видеопередач «Калейдоскоп талантов» Никитина Амгалена, ученица 10 класса Едяйской СОШ, победитель улусного конкурса «Поиск. Творчество. Успех» Рыгунова Мария Степановна, педагог дополнительного образования Булгунняхтахской СОШ имени С.П. Ефремова, победитель улусного профессионального конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» Баишева Анастасия Анатольевна, педагог-организатор Покровской СОШ №3, победитель улусного этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно – оздоровительной и спортивной работы» среди дошкольных образовательных учреждений Соломонова Ирина Дмитриевна, инструктор по физической культуре детского сада «Кэнчээри», победитель улусного этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно – оздоровительной и спортивной работы» среди общеобразовательных учреждений Судоргина Анна Владимировна, учитель физической культуры Покровской СОШ №2, победитель улусного этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно – оздоровительной и спортивной работы» среди тренеров-преподавателей Соломонов Александр Степанович, тренер-преподаватель по шашкам Хангаласской детской юношеской спортивной школы.

За высокие спортивные достижения по итогам Года дополнительного образования в Хангаласском улусе в номинации «Юный спортсмен» награжден Егоров Айсен, воспитанник Хангаласской детской юношеской спортивной школы, ученик 2 класса Покровской СОШ №1 имени И.М. Яковлева.

За высокие достижения в техническом творчестве по итогам Года дополнительного образования в Хангаласском улусе в номинации «Юный талант» награжден Константинов Егор, воспитанник Центра ДОД, ученик 11 класса Улах-Анской СОШ имени А.И.Притузова.

За высокие достижения в изобразительном искусстве по итогам Года дополнительного образования в Хангаласском улусе в номинации «Юный художник» награждена Лыкова Надя, воспитанница Покровской детской художественной школы, ученица 6 класса Покровской СОШ №1 И.М.Яковлева.

За высокие достижения в музыкальном искусстве по итогам Года дополнительного образования в Хангаласском улусе в номинации «Юный музыкант» награждается Иванов Айыллаан, воспитанник Детской театральной школы.

Вот так на творческом подъеме завершается Год дополнительного образования детей в Хангаласском улусе.