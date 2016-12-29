В Хандыге впервые появилось ледяное царство

Новый год у многих сочетается сказочными героями, царством Деда Мороза и Снегурочки, ледяным замком. И вот такое праздничное волшебство впервые появилось в поселке Хандыга – центре Томпонского района.

Все это сотворено мастерами-косторезами под руководством члена Союза художников РФ Алексея Андреева. Алексей Васильевич – победитель и призер фестивалей ледяных скульптур в Канаде, Америке, Финляндии, Китае и регионах России. Ледяными скульптурами занимается с 1995 года. Напарников выбирает сам.

В Хандыгу их пригласил глава поселка Михаил Алексеев. Сначала в Якутске мастера сделали эскизы, потом Михаил Петрович выбрал необходимые. Три человека приехали неделю назад, приготовили лед, потом приступили к работе.

Из-под их рук вышли якутский Дед Мороз-Чысхаан со Снегурочкой-Хаарчааной. Посреди изображен знак – оберег. Одно из видных мест занимает композиция «Встреча солнца». При входе арка в виде замка. В центре символ 2017 года – Петух.

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Алексей Андреев:

— Несмотря на то, что стояла холодная погода, все у нас получилось. То ли люди здесь хорошие, то ли Алдан нас так принял. Мы также сделали символ Томпонского района – оленя перед конторой ЖКХ и Деда Мороза со Снегурочкой с логотипом ООО «Драгоценности Якутии» возле ювелирного завода. Было сложно с транспортировкой льда, помог Томпонский участок ГУП ЖКХ. Приходили женщины-скандинавки, разговаривали с нами, фотографировались.

В Томпонском районе местные умельцы и раньше старались делать фигуры из льда и снега. Особенно хорошо это получается у представителей села Крест-Хальджай. А вот настоящее ледяное царство нам подарили признанные мастера.