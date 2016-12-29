В Горном улусе открылся 16-ый Бизнес-инкубатор в Якутии

В Горном улусе в с. Бердигестях 27 декабря состоялось торжественное открытие Бизнес-инкубатора. В Якутии он стал 16-м по счету.

«Это первый муниципальный бизнес-инкубатор, созданный при поддержке Министерства экономического развития РФ. На строительство Бизнес-инкубатора были привлечены средства из федерального бюджета в размере 35 млн. рублей», — отметила министр по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) Е.И. Кормилицына.

В Бизнес-инкубаторе могут разместиться 12 резидентов. Общая площадь зданий составляет 554,7 кв.м., в т.ч производственный цех 278,87 кв.м. и административное офисное здание 275,9 кв.м. В производственном цехе имеется три помещения, а также имеется актовый зал для проведения мероприятий.

Бизнес-инкубатор нацелен на поддержку перспективных начинающих предпринимателей. Поздравить предпринимателей и жителей села приехали министр по делам предпринимательства и развития туризма РС (Я) Кормилицына Е.И., генеральный директор ГБУ РС (Я) «Бизнес-инкубатор РС (Я)» Карбушев М.Г., глава Горного улуса Андреев Н.В.

На момент открытия в бизнес-инкубаторе уже размещены 5 резидентов по следующим видам деятельности: производство одежды, массажно-оздоровительный кабинет, языковой центр, предоставление услуг по дезинфекции и дератизации помещений, предоставление услуг по составлению и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности. Также в инкубаторе работает система дистанционного резидентства. На данный момент 4 предпринимателя получили этот статус.

Открытие Бизнес-Инкубатора поспособствует развитию малого бизнеса в улусе, зарождению дополнительных рабочих мест, также осуществлению идей начинающих предпринимателей.