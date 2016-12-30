В г. Вилюйск ввели новый 18-квартирный жилой дом

В Вилюйском районе введен очередной новый многоквартирный дом. Строительство жилья осуществилось благодаря федеральной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. По данной программе в улусе введено 184 квартир.

Символическую красную ленту на торжественной церемонии открытия дома разрезали глава Вилюйского района Сергей Винокуров, генеральный директор ООО «Эрэл» Александр Герасимов и житель дома Наталия Баттахова.

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В своем выступлении Сергей Николаевич поздравил всех с наступающим новым годом, с новосельем, поблагодарил строителей за качественный, добротный дом и отметил, что строительство – это шаг на развитие. Главный инженер ООО «Эрэл» Иван Захаров отметил, что они несут за построенный дом гарантийные обязательства в течение 5 лет и сказал: «С каждым разом мы улучшаем возводимые объекты, следующий дом будет еще лучше«.

В завершение торжественной церемонии открытия дома, глава района Сергей Винокуров вручил новоселам ключи от новых квартир.