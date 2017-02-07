В день столетия легенды Сангара Леонтия Горбунова установлена мемориальная доска

В 45-градусный мороз возле дома по ул. Алексеева, где проживал легендарный Герой Социалистического Труда Леонтий Горбунов, 6 февраля собрались родственники, бывшие горняки, официальные лица — к 100-летию Леонтия Герасимовича в этот день была установлена мемориальная доска.

В истории Кобяйского улуса есть много удивительных людей, достойных почитания и глубокой памяти за те дела, которые сделаны ими во славу страны. Одной из таких замечательных личностей является Леонтий Герасимович Горбунов.

Он родился 6 февраля 1917 года в деревне Болото Качугского района Иркутской области в многодетной семье. Воспитывался в семье старшего брата, закончил 4 класса сельской школы.

В селе располагалась пристань «Лензолотофлот», которая занималась перевалкой промышленных и продовольственных товаров самосплавом по реке Лене до Якутска. С женой Верой Филимоновной они нанялись сплавщиками на карбасе, и так доплыли до Якутска.

«И здесь я впервые услышал о Сангарском руднике, — рассказывал Леонтий Герасимович. — Без особых раздумий отправились на брандвахте вниз по реке Лене до Сангара». Так и решилась судьба, которую он полностью связал с горняцким поселком.

В начале его приняли рабочим поверхности на шахту №1, затем перевели проходчиком в забой. В числе первых шахтеров-стахановцев были Егор Иванович Цыпандин, проходчики Леонтий Горбунов и Петр Кочнев.

Накануне 40-летнего юбилея в октябре 1957 года Леонтию Герасимовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».

Великого труженика не стало в 2008 году. Сегодня четвертое поколение семьи Горбуновых живет и работает в родном Сангаре. Леонтий Герасимович – человек-легенда, воплотившая в себе историю шахты и поселка.

Сангарцы, отмечая 100-летний юбилей Героя Соцтруда, почетного полярника СССР, почетного шахтера СССР, заслуженного горняка Леонтия Герасимовича, 6 февраля пришли почтить память и установить мемориальную доску на доме, где жил их знаменитый на весь бывший СССР земляк.

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Почетное право открыть памятную доску было предоставлено первому замглавы Кобяйского улуса Степану Павлову, главе Сангарп Николаю Попову и внучке Леонтия Герасимовича Елене Юрьевне Паниной.

Выступили с теплыми словами благодарности и воспоминаниями о Герое Соцтруда руководители района и поселка, бывшие горняки, старожилы, родственники.

Мемориальная доска исторической, выдающейся личности Леонтия Горбунова станет достойным примером патриотизма, это живая связь времен, которая консолидирует людей и воссоздает историю шахты.

Кобяйский улус вправе гордиться своими Героями Социалистического Труда: горняками шахты «Сангарская» Леонтием Горбуновым и Петром Кочневым, капитаном теплохода ЛОРПа, полным кавалером Орденов Трудовой Славы Михаилом Спиридоновым, знатным оленеводом совхоза «Кировский» Егором Поповым.