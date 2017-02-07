В день столетия легенды Сангара Леонтия Горбунова установлена мемориальная доска

В 45-градусный мороз возле дома по ул. Алексеева, где проживал легендарный Герой Социалистического Труда Леонтий Горбунов, 6 февраля собрались родственники, бывшие горняки, официальные лица — к 100-летию Леонтия Герасимовича в этот день была установлена мемориальная доска.
В истории Кобяйского улуса есть много удивительных людей, достойных почитания и глубокой памяти за те дела, которые сделаны ими во славу страны. Одной из таких замечательных личностей является Леонтий Герасимович Горбунов.
Он родился 6 февраля 1917 года в деревне Болото Качугского района Иркутской области в многодетной семье. Воспитывался в семье старшего брата, закончил 4 класса сельской школы.
В селе располагалась пристань «Лензолотофлот», которая занималась перевалкой промышленных и продовольственных товаров самосплавом по реке Лене до Якутска. С женой Верой Филимоновной они нанялись сплавщиками на карбасе, и так доплыли до Якутска.
«И здесь я впервые услышал о Сангарском руднике, — рассказывал Леонтий Герасимович. — Без особых раздумий отправились на брандвахте вниз по реке Лене до Сангара». Так и решилась судьба, которую он полностью связал с горняцким поселком.
В начале его приняли рабочим поверхности на шахту №1, затем перевели проходчиком в забой. В числе первых шахтеров-стахановцев были Егор Иванович Цыпандин, проходчики Леонтий Горбунов и Петр Кочнев.
Накануне 40-летнего юбилея в октябре 1957 года Леонтию Герасимовичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот».
Великого труженика не стало в 2008 году. Сегодня четвертое поколение семьи Горбуновых живет и работает в родном Сангаре. Леонтий Герасимович – человек-легенда, воплотившая в себе историю шахты и поселка.
Сангарцы, отмечая 100-летний юбилей Героя Соцтруда, почетного полярника СССР, почетного шахтера СССР, заслуженного горняка Леонтия Герасимовича, 6 февраля пришли почтить память и установить мемориальную доску на доме, где жил их знаменитый на весь бывший СССР земляк.
Почетное право открыть памятную доску было предоставлено первому замглавы Кобяйского улуса Степану Павлову, главе Сангарп Николаю Попову и внучке Леонтия Герасимовича Елене Юрьевне Паниной.
Выступили с теплыми словами благодарности и воспоминаниями о Герое Соцтруда руководители района и поселка, бывшие горняки, старожилы, родственники.
Мемориальная доска исторической, выдающейся личности Леонтия Горбунова станет достойным примером патриотизма, это живая связь времен, которая консолидирует людей и воссоздает историю шахты.
Кобяйский улус вправе гордиться своими Героями Социалистического Труда: горняками шахты «Сангарская» Леонтием Горбуновым и Петром Кочневым, капитаном теплохода ЛОРПа, полным кавалером Орденов Трудовой Славы Михаилом Спиридоновым, знатным оленеводом совхоза «Кировский» Егором Поповым.