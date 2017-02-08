В Черском появятся роботы

Как стало известно, недавно Черской средней школой были приобретены комплекты для занятий робототехникой.

«К нам приезжали сотрудники из Малой академии наук и давали мастер-класс по этому направлению. Мы видим, что такого рода занятия вызывают у детей живой интерес. Поэтому в конце года были заказаны роботы фирмы «Лего»: они простейшей сборки, «оживлять» нужно с помощью программирования», — поделилась директор школы Жанна Дмитриева.

Ввиду количества техники (а всего приобретено 16 комплектов) будут сформированы несколько групп. Для начала школа купила простых роботов, они обошлись в 120 тысяч рублей. В данное время вести занятия будет педагог Светлана Суздалова. Если детей заинтересует робототехника, то учебное заведение приобретет более сложные механизмы. Это все проходит в рамках внеурочной деятельности по новому образовательному стандарту. На сегодняшний день в школе очень много кружков, которые формируются по социальному заказу. В этом году появилась компьютерная графика, дети рисуют на компьютере, а затем «оживляют» свои рисунки, проще говоря, это мультипликация. Также недавно приехал новый преподаватель из Киргизии, она — педагог допобразования, будет заниматься вязанием, изготовлением различных изделий ДПИ. Все занятия связаны с развитием мелкой моторики.