В Черском демонстрировали знания о своей малой Родине

Много мероприятий в этом году было посвящено юбилейной дате Нижнеколымского района. Учреждения образования тоже не остались в стороне.

Учащиеся и педагоги Центра детского творчества в Черском не только принимали участие в конкурсах, выставках, ярмарках, но и сами проводили разнообразные мероприятия. Замечательная викторина «Мой край родной» прошла 15 декабря. Две команды: 6 «А» класса и 6 «Б» демонстрировали знания о своей малой Родине. Ребята 6 «А» назвали свою команду «Черский», а 6 «Б» — «Колыма». Викторина прошла в дружеской, неформальной обстановке.

Вопросов было двадцать, и были они разнообразные: Какой архипелаг входит в состав района? Какие морозы выдерживают наши лиственницы? Какие наслеги входят в состав Нижнеколымского района? Был даже каверзный вопрос «Кот в мешке». Даже в звучащих стихотворениях таились вопросы.

Болельщики тоже могли внести свою лепту в победу той или иной команды. Жюри, состоящее из педагогов Центра, подвело итоги: с большим перевесом победила команда «Колыма» 6 «Б» класса. В этом им помогла сплоченность и позитивное настроение. Но проигравших в этой викторине все таки не было: каждый, кто присутствовал, приумножил свои знания о родном крае, о народе и природе, о биологических и географических особенностях. Каждый класс получил грамоту, а все участники были одарены сладкими призами.

Заканчивается юбилейный год и хочется пожелать всем жителям нашего района позитивного, радостного настроения, пусть наступающий год принесет удачу во всех начинаниях!