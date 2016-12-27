В Булунском улусе наградили победителей Спартакиады

В культурно-спортивном комплексе Тикси состоялась церемония награждения победителей комплексной Спартакиады-2016. Торжественное чествование спортсменов собрало не только чемпионов, но их друзья, знакомых и коллег.

Со сцены были озвучены имена лучших спортсменов, которые активно занимаются физической культурой и спортом. А также в этот день отметили людей, которые занимаются развитием спорта, модернизацией и оснащением спортивных объектов, открытием спортивных площадок.

По итогам 2016 года лучшими спортсменами стали:

В беге «Чолбон»: среди женщин – И.Б. Матвийчук, главный бухгалтер МБУ «КСК»; среди мужчин – Артем Колосов, начальник Нефтебазы; среди школьников – Дмитрий Каурцев, учащийся ТСОШ №1.

В номинации «Лучший спортсмен-2016»: среди женщин – второй год подряд номинация присуждена М.В. Мырсановой (призер комплексной Спартакиады по стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, настольной игре «Хабылык», легкой атлетике и волейболу); среди мужчин – Н.М. Калашников (чемпион соревнований по силовому многоборью, участник чемпионата РС (Я) по пауэрлифтингу, чемпион по пауэрлифтингу г. Воронеж, участник чемпионата мира по пауэрлифтингу г. Курск); среди школьников – Иван Егоров (двухкратный чемпион РС (Я) по вольной борьбе, участник чемпионата России по вольной борьбе, входит в резервный состав сборной России среди юношей), Альберт Антонов (неоднократный чемпион РС (Я), чемпион Международных и Всероссийских турниров), Рамиль Егоров (чемпион РС (Я), призер всероссийских турниров).

Номинация «Лучший организатор физкультурно-спортивного движения» присуждена Э.Д. Балановой, медицинской сестре районной больницы. Номинация «Лучший пропагандист физкультурно-спортивного движения» получила И.М. Качина, инспектор отдела кадров МБУ «КСК» (организатор группы занятий по фитнес-аэробике, чемпионка соревнований по легкой атлетике и северному многоборью среди женщин). Номинация «Активный участник спортивно-массовых мероприятий»: среди женщин – С.Н. Ачикасова, работник МБУ «КСК» (чемпионка соревнований по легкой атлетике среди женщин, призер соревнований в легкоатлетической эстафете среди женщин, пропагандист занятий по легкой атлетике) и Е.Н. Охотина, администратор Булунского районного суда (чемпионка соревнований по мас-рестлингу, призер соревнований по настольным играм «Хаамыска», чемпионка в легкоатлетической эстафете в рамках женской спартакиады); среди мужчин – И.В. Селиванов (чемпион по мас-рестлингу в рамках комплексной спартакиады, призер первенства п. Тикси по легкой атлетике и гиревому спорту) и В.В. Вензель (организатор физкультурно-спортивного движения, многократный призер районных и поселковых соревнований).

Победителями Второй комплексной Спартакиады среди трудовых коллективов п. Тикси в номинации «Лучший спортивный коллектив» стали: третье место – команда «Фемида», второе место – «Пламя». Победителем комплексной Спартакиады-2016, занявшей почетное первое место второй год подряд, стала команда «Импульс» (коллектив БЦРБ – главный врач А.А. Андреева и коллектив в/ч 14145 – командир полковник Р.В. Мосенцев).

Всех чемпионов наградили грамотами и памятными подарками.

Приняли участие в награждении спортсменов и.о. первого заместителя главы МО «Булунский улус (район)» Николай Асаев, глава администрации МО «Поселок Тикси» Вячеслав Усачёв и его заместитель Наталья Анисимова, и.о. директора МБУ «КСК» Зоя Свинобоева.