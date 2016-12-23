В больнице Белой Горы министр здравоохранения Якутии вручил сертификат на приобретение мебели

Сегодня в п. Белая Гора Абыйского района состоялся торжественный ввод в эксплуатацию после реконструкции здания стационара.

Торжественное заседание по поводу радостного события прошло с участием министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) Михаила Охлопкова, представителями подрядной организации, руководителями учреждений и предприятий.

Михаил Егорович в своем выступлении подчеркнул, что работа по реконструкции здания стационара велась почти вручную совместно с администрацией муниципального района и главным врачом районной больницы. Отметил, что поддержка и пристальное внимание в следующем году увеличится. Так, планируется строительство ФАП, ремонт детского стационара, прибудет оборудование. Это ФГДС, маммография, кислородный концентратор, рентгеновский малодозный аппарат. Установили новый операционный стол, безтеневую лампу. В ближайшее время поступят холодильные оборудования. И под бурные овации работников вручил сертификат на сумму в 500 тысяч рублей на приобретение новой мебели.

Заместитель главы района Владимир Ильин поблагодарил министерство здравоохранения в лице министра Михаила Охлопкова, главного врача, и представителей подрядной организации ООО «Ахсыс сулус». Приятным сюрпризом явился сертификат на приобретение мебели в магазине «Уютный дом». Также Владимир Николаевич вручил Почетные грамоты с памятными часами.

Далее выступил генеральный директор ООО «Ахсыс сулус» Дмитрий Баишев, заместитель главы поселка Эрмек Садыков, начальник управления образования Прокопий Унаров.

Состоялось разрезание «Красной ленты» и экскурсия по новому реконструированному зданию.