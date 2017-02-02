В библиотеке Мирного состоялась презентация книги «Закулисье» Галины Степановой

В центральной городской библиотеке города Мирного прошла презентация последней книги заслуженного работника культуры России и Республики Саха (Якутия), ветерана государственной и муниципальной службы, более тридцати лет проработавшей на благо мирнинской культуры, Галины Степановой «Закулисье», которой уже нет с нами.

Всем известна крылатая фраза: «…если звезды зажигаются – значит, это кому-нибудь нужно! Значит, кто-то хочет, чтобы они были». За этими словами стоит огромное стремление к достижению цели, желание достичь высоты, на которой дотоле не был. Таким человеком для нас была и остается Галина Романовна Степанова. В этом году ко Дню Мирнинского района вышла в свет ее вторая книга – «Закулисье», посвященная истории культуры алмазного края. На вечер-презентацию пришли родственники, друзья и коллеги, интеллигенция города, юные таланты – музыканты, певцы, художники, студенты. Гостей встретил празднично украшенный зал, на столиках – цветочные композиции в память о Галине Романовне — работы участников клуба флористов «Кудесница», развернутая книжная выставка «Культура — связующая нить», посвященная ее деятельности, выставка работ юных художников, учеников преподавателя художественного отделения школы искусств Натальи Степановой «О, ты – поэзия мольберта!».

Галины Романовны не было с нами, но каждый ощущал ее присутствие через книгу «Закулисье», страницы которой мы открыли для себя в этот вечер. Во вступительной статье Ольги Гречаник, начальника управления культуры, говорится: «Дорогой читатель, ты имеешь прекрасную возможность познакомиться с яркими творческими личностями, которые внесли вклад в развитие культуры Мирнинского района, окунуться в атмосферу праздничных событий, узнать много интересного о людях, чьи имена останутся в нашей памяти благодаря автору этой книги».

Гости вечера познакомились с детством, юностью и началом творческой деятельности Галины Романовны. В главах «Треск школьных печурок», «Начало пути» она с теплотой и любовью пишет о времени учебы в школе старейшего села Тас-Юрях. Длинной узкой лесною тропинкой надо было идти на уроки в любое время года среди «красоты неимоверной!», приходить в темную школу, зажигать свечи, слушать треск дров из печек. Потом были годы учебы в Якутском педучилище, в Хабаровском институте культуры, работы в доме культуры с. Сунтар, возвращение на родину в 1979 году в Мирнинский район. Песня «Как молоды мы были» в исполнении Ильфата Галяутдинова окрасила встречу грустным пониманием неизбежного – нам остается память о нашем руководителе, коллеге, наставнике, учителе, друге.

Начальник управления кадров администрации района Светлана Чернова рассказала историю, как с подачи вице-президента АК «АЛРОСА» Ивана Демьянова коллеги стали называть ее «министром культуры», поделилась воспоминаниями о годах совместной работы. От имени родных об истории создания книги, о кропотливой работе собирания материала поведала племянница Александра Степанова. Ветеран АК «АЛРОСА» Анатолий Попов, заместитель главы района Георгий Башарин, директор детской школы искусств Любовь Савицкая, вспоминая Галину Романовну, отметили ее высокий профессионализм, желание всегда учиться новому, умение создавать яркие, запоминающиеся мероприятия и масштабные праздники, ее способность втягивать в вихрь праздника всех от мала до велика. Трио учениц музыкального отделения школы искусств исполнили песню «Вечерний Вилюй», которую написала Галина Романовна. Лирическую ноту вечера продолжил дуэт «Вдохновение», исполнив музыкальный номер на гитаре и домре.

Для многих стало открытием, что после выхода на пенсию Галина Романовна впервые написала тексты алгысов, осуохая и стихи – посвящения коллегам, друзьям. Поэтическое творчество автора представлено в книге на якутском языке. Заместитель начальника управления по оргработе Валентина Сергеева, вспомнила, как Галина Романовна, сочинив, читала стихи по телефону, спешила работать над книгой, писала от руки страницу за страницей, стараясь написать добрые слова обо всех, с кем довелось ей работать.

Книга «Закулисье» — это история культуры Мирнинского района, это книга-воспоминание, посвящение. Она войдет в копилку краеведческой литературы, разойдется по читателям, встанет на полки в библиотеках и будет служить людям, приносить знания, сохраняя нашу память.