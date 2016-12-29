В Белогорской гимназии открыли музей мамонтовой фауны и археологии

Белогорской гимназии исполнилось 20 лет. С юбилейным праздником поздравить и пожелать успехов пришли руководители района, организаций, коллеги, ветераны педагогического труда и выпускники разных лет.

Для гостей хозяева провели тематическую историческую экскурсию по гимназии. В этот день гости праздника могли проследить всю историю Белогорской гимназии, с момента ее основания по сегодняшний день и даже немножко заглянуть в будущее.

Гимназия, начиная с 1999 года имеет статус республиканской экспериментальной (инновационной) площадки и выполнила 4 программы развития по темам: «Модульная технология обучения»; «Реализация проекта по продуктивному образованию»; «Развитие общественно-образовательного заказа для школ Крайнего Севера»; «Технология проблемно-проектных площадок», что является прямым свидетельством неустанного развития педагогов, их поиска нового – ее педагоги учатся не только сами, но и оказывают методическую помощь и поддержку коллегам из других школ.

Первый заместитель главы района Ильин В.Н. пожелал гимназическому кораблю долгого и успешного плавания, вручил ряду учителей-ветеранов знаки «За особый вклад в развитие улуса»и почетные грамоты администрации района.

Поздравительную часть праздника продолжил первый директор гимназии, ныне председатель попечительского совета учреждения В.Н.Никулин, пожелавший педагогам, не смотря ни на какие преобразования, приобщать детей к знаниям, учить их творчески мыслить, жить, трудиться и взращивать их достойными гражданами Отечества.

«Хочется пожелать гимназии с такой колоссальной историей успеха и процветания», — сказала в своем выступлении к.ф.н. СВФУ имени М.К.Аммосова Малышева Н.В. От имени улусного управления образования юбиляров поздравила замначальника Ефимова А.В., лучшие учителя были отмечены почетной грамотой.

Поздравить родную школу с юбилеем пришли выпускники разных лет. Слова поздравлений коллективу гимназии передали руководители организаций.

Поблагодарив всех за поздравления, директор Екатерина Винокурова заверила, что гимназия будет идти путем своего дальнейшего развития. И для этого есть самое главное – атмосфера добра, взаимопонимания и любвь к родной гимназии.

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Значимым событием явилось открытие при гимназии музея мамонтовой фауны и археологии Абыйского улуса силами попечителей, родителей и обучающихся. В нем представлены интересные палеонтологические находки на территории Абыйского улуса, собран уникальный материал и созданы около 70 экспозиций. Хранителем музея назначена Слепцова Т.К., человек заинтересованный и осведомленный.

9-12 декабря 2016 года в рамках юбилейных мероприятий проведены улусные XX «Ефимовские чтения» и IX региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее Абыя».

Было представлено 104 работы, из них 17 учащихся стали лауреатами и приглашены на республиканский этап. В качестве экспертов детских исследовательских работ были приглашены ученые: Малышева Нинель Васильевна, к.ф.н. СВФУ имени М.К.Аммосова, Федоров Артур Григорьевич, к.т.н. СВФУ имени М.К.Аммосова, Винокурова Людмила Егоровна к.и.н. ИГИ СО РАН, Климовский Айсен Иванович м.н.с. Академии наук, Егорова Нюргуяна Егоровна к.б.н. СВФУ имени М.К.Аммосова, Макарова Н.Л., ст.методист МАН.

На научно-методическом семинаре «Организация научно-исследовательской работы школьников», организованном учеными, приняли участие 29 учителей из школ улуса: Белогорской, Урасалахской, Абыйской, МБДОУ ЦРР – д/с «Кораблик» и 96 обучающихся; проведена профориентационная работа среди учащихся 9-11 классов Белогорской гимназии и Урасалахской СОШ; состоялось ознакомление с презентацией проектов Малой академии наук.

Результаты ЕГЭ, которые показывают выпускники по физике, математике, по русскому языку выше средних показателей по улусу, а по английскому, литературе и информатике выше, чем в республике. Гимназия с 2008 года является победителем конкурса оценки качества образования среди школ улуса. Ученики показывают отличные результаты в учебе, стабильно занимают высокие места на предметных олимпиадах, демонстрируют свои таланты в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях

За 20 лет гимназия выпустила 31 золотого медалиста и 32 серебряных медалиста.

В настоящее время в гимназии работают 27 разнопрофильных кружков по разным направлениям: художественно-эстетическое, научно-техническое, военно-патриотическое, культорологическое, социально-педагогическое, естественно-экологическое и спортивно-оздоровительное. Дополнительное образование здесь объединяет в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.

Завершились юбилейные торжества красивым традиционным гимназическим балом. Юбилей гимназии станет не только памятной датой, но и отмерит новую веху в дальнейшем развитии гимназии, вдохновит коллектив на новые достижения, планы в реализации новых идей и свершений.