В Андрюшкино состоялся концерт «Шаги к профессии»

Недавно в Андрюшкино Нижнеколымского района прошел концерт-профориентация «Шаги профессии». В нём участвовали специалисты наслега и учащиеся музыкальной школы.

Открыли концерт маленькие ведущие, ученики 3 класса Алаина Курилова и Александр Никаноров. Концерт состоял из двух блоков, в первом – “Мое будущее”, учащиеся рассказывали, кем бы хотели стать в будущем, а затем ведущие пригласили специалистов на сцену. Второй блок “Минута славы», в нём специалисты старались доказать популярность своих профессий.

Люди разных профессий и руководители организаций вместе с детьми вышли и исполнили песни: Герман Тохтосов и Маргарита Вырдылина (музыкальная школа), Сергей Никулин и Арабелла Свешникова (АУБ), Владимир Оконешников и Наталья Винокурова (д\с “Подснежник”), Максим Бандеров и Александра Никанорова (ФЦК), Сэрне Лапсуй и Владислав Третьяков (ЖКХ), Андрей Габышев и Клара Габышева (АНСОШ), Ярослав Вырдылин и Анисья Ягловская (музей С.Н.Курилова), Ольга Топорова и Иннокентий Вырдылин (командир ДПК), Александр Третьяков и Александра Кондакова (председатель Совета ветеранов), София Иванова и Афанасий Свешников (ДЭС), Кирилл Иванов и Марина Слепцова (наслежная администрации).

Также зрители могли увидеть танцы “Олера-Андрюшкино”, “BONY-M», якутский «Алгыс», «Якутяночка», «Дьолколуччэтэ»,танго, чукотский «Йончэпэдиэ», «Непохожие», танец удаганки «Йончэпэдиэ» в исполнении младшей и старшей группы Андрюшкинской музыкальной школы. Мы выражаем огромную благодарность нашим специалистам, несмотря на занятость, все пришли и своим участием в концерте профориентации указали дорогу в настоящее будущее нашим детям.

Организаторы – преподаватели музыкальной школы Алексей Слепцов и Маргарита Вырдылина.