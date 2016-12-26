В Алдане подвели итоги X республиканской экологической акции «Природа и мы»

Итоги проведения юбилейной X республиканской экологической акции «Природа и мы» подвели 22 декабря в Алданском районе. На торжественной церемонии закрытия в актовом зале СОШ №2 Алданцы чествовали активных участников, делились результатами проделанной работы и строили планы на будущее.

В реализации акции «Природа и мы» на территории Алданского района проведено 450 мероприятий с охватом более 15 тысяч человек. В рамках практических мероприятий по очистке и уборке проведено 152 субботника с охватом более 10 тысяч человек. Очищено около 8,5 тысяч кв.м. территории, убрано более 50 тысяч куб. м. сухого мусора. В рамках акции «Подари жизнь дереву» посажено 152 дерева и 52 кустарника, оформлено 43 цветочных клумбы.

Приветственным словом открыл церемонию заместитель главы Аланского района по социальным вопросам Игорь Сахно, отметивший значимость акции для района и республики в целом. «Земля — наш общий дом. Вопросы, связанные с экологией, окружающим миром, затрагивают человека, поэтому главная задача каждого жителя Земли — бережно относится к окружающей природе, — отметил Игорь Васильевич. — Акция «Природа и мы» активно проводится в районе вот уже десятый раз. Мы участвуем в субботниках, организуем конкурсы, ведем образовательную и просветительскую деятельность среди населения района. С каждым годом проект лишь набирает обороты, увеличивается количество зеленых пионеров и школ, которые проводят экологический мониторинг. В 2015 году из бюджета района на проведение акции выделялось 150 тысяч рублей, в этом году финансирование возросло более чем в три раза. И следующий 2017 год, объявленный президентом Российской Федерации годом экологии и особо охраняемых природных территорий, мы проведем также активно. Аксиома «Чисто не там где убирают, а там, где не мусорят» уже прочно вошла в обиход алданцев. Мы более внимательно следим за своим домом, городом, районом и подаем пример другим. Не будем останавливаться на достигнутом и проведем следующий год на таком же высоком уровне».

Заместитель главы по социальным вопросам вручил благодарственные письма коллективам образовательных учреждений и учреждениям культуры, организациям, индивидуальным предпринимателям и активным жителям за активное участие в мероприятиях по улучшению экологической обстановки района, участие в республиканских конкурсах, за вклад в экологическое образование и просвещение населения, организацию экологического движения «Зеленые пионеры».

Акция «Природа и мы» проводилась в этом году по датам экологического календаря с 22 марта по 22 сентября на всей территории Республики под патронатом Правительства Республики Саха (Якутия) и международной неправительственной организации «Северный Форум». В Алданском районе проведение акции осуществлялось под руководством Алданского комитета охраны природы при активном участии органов местного самоуправления, учреждений образования, культуры, средств массовой информации, трудовых коллективов, общественных объединений и жителей района.

Итоги реализации проекта «Природа и мы» в 2016 году подвела в своем докладе Государственный инспектор Алданского комитета охраны природы Светлана Дмитриева. «В рамках акции в Алданском районе прошел целый ряд мероприятий, направленный на привлечение общественного внимания к проблемам охраны окружающей среды и природопользования: «День воды», «День Земли», «День экологических знаний», «День птиц» и многие другие. Прошли масштабные конкурсы, объединившие тысячи жителей района, истинных ценителей природы родного края. Это конкурс «Экология начинается со двора и ряд республиканских конкурсов, например, «Стерх — священная птица Якутии», «Зеленая книга», «Эко-уроки», «Подари жизнь дереву», в которых участвовали педагоги, воспитатели Алданского района и заняли призовые места. Массово в этом году были поддержаны субботники «Зеленая весна» и «Страна моей мечты»», — рассказала Светлана Валерьевна.

В своем докладе Государственный инспектор поблагодарила за поддержку и реализацию экологических мероприятия администрацию Алданского района и поселений, коллектив департамента образования и отдельно образовательные учреждения, музеи и библиотеки города. «Благодаря вашей активной позиции в области охраны окружающей среды, уважаемые педагоги, воспитатели, просветители, мы сегодня имеем такие высокие результаты, — отметила она. — Акция «Природа и мы» предоставляет возможность каждому сделать выбор, в каком мире ему будем жить. Ежегодно растет количество участников, наши города и поселки становятся чище и краше. Мы ценим труд и вклад каждого жителя, вед среди участников акции нет случайных людей». Отметила Светлана Дмитриева и предпринимателей, а также коллективы промышленных предприятий, которые активно включились в работу по благоустройству территории района.

Новаторством и одним из знаменательных событий X юбилейной акции стала церемония посвящения в экологическое движение «Зеленые пионеры». Новобранцами движения стали учащиеся СОШ №4 поселка Нижний Куранах и коррекционной СОШ №8. В настоящее время отряды зелёных пионеров существуют в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Ярославле, Севастополе и других городах России. Алданский район не остался в стороне. С докладом о работе «зеленых пионеров» выступила учитель биологии и экологии СОШ№ 4 п. Нижний Куранах Елена Черешнева.

Общеобразовательные учреждения района проводят ежегодную работу в области экологического образования и просвещения учащихся. Поиск новых форм работы, связанных с охраной окружающей среды и здоровья человека, подтолкнул к созданию в 2015г. инновационного экспериментального проекта «Школьный экологический мониторинг». С докладами о реализации проектов на церемонии выступили учитель химии и биологии СОШ №4 Антонина Пыленок и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алданской Гимназии Мария Витевская.

Большое внимание экологическому воспитанию и просвещению уделяется и в дошкольных учреждениях Алданского района. От имени дошкольных учреждений с докладом выступила педагог дополнительного образования МБДОУ «Дюймовочка» Татьяна Федотова. Татьяна Васильева проработала в детском саду 24 года, их них 14 лет в экологическом направлении.

Педагоги и воспитанники образовательных и дошкольных учреждений района принимали активное участие в реализации проекта «Природа и мы». И по итогам года победители конкурсов и акций были награждены грамотами и денежными сертификатами.

На церемонии закрытия экологической акции состоялось подведение итогов конкурса «Экология начинается со двора». Победители были награждены денежными сертификатами. В номинации «Лучший двор» одержали победу Анна Иванийчук, Августа Шаева, семьи Марии и Сергея Бахталовских, Ольги и Виктора Комчадаловых, Марии и Валентина Слесаревых, Елены и Александра Ткачевых.

В номинации «Лучший двор образовательного учреждения» победили МБДОУ «Дюймовочка», МБДОУ «Елочка», МБДОУ «Радуга», МБДОУ «Светлячок», МБОУ СОШ № 6 .

1 из 6

Старший государственный инспектор Алданского комитета охраны природы Александр Медяник передал главе района Северину Позднякову благодарственное письмо министра охраны природы РС(Я) Сахамина Афанасьева и отметил вклад Алданского района в республиканское природоохранное движение.

«Заканчивается 2016 год, вместе с ним завершается X акция «Природа и мы»,— сказал Александр Евгеньевич. — Эта акция является самой массовой на территории республики, в ней участвуют десятки тысяч людей. Республиканское природоохранное движение достойно отмечено и на Федеральном уровне. По итогам 2016 года РС(Я) заняла 2 место в России, в этом достижении есть значительный вклад нашего района. Пользуясь моментом, поздравляю всех с наступающим Новым годом, годом экологии и особо охраняемых природных территорий! Желаю новогоднего настроения, удачи во всех начинаниях. По поручению министра охраны природы РС(Я) Сахамина Афанасьева хочу передать благодарственное письмо главе района Северину Николаевичу Позднякову, за активное участие и плодотворную реализацию акции на территории района».

Церемонию закрытия подготовили управление культуры и искусства Алданского района (руководитель Евгений Гузман). В церемонии принимали участие вокальный коллектив «До-ми-соль-ки» (руководитель Наталья Челонадаева), читали авторские стихи о природе участники литературного объединения «Самородок». Вниманию собравшихся была представлена выставка работ на тему природы района старшего государственного инспектора комитета охраны природы Татьяны Науменко.

Экологическая акция «Природа и мы» проводится с 2007г. Она призвана стимулировать готовность каждого человека вносить личный вклад в охрану окружающей среды, формировать чувство личной ответственности за ее состояние.