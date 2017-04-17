В Алдане отметили Пасху

Торжественными богослужениями отметили алданцы Светлый праздник Пасхи Божией. Особо праздничной стала суббота. По окончанию Великого поста с вечера прихожане спешили в храмы с корзинками в руках для освящения праздничной еды. Служители храма окропляли куличи и яйца святой водой, произнося традиционные молитвы.

Более тысячи куличей выпекли за предпраздничные дни в трапезной храма в честь святых Новомученников и исповедников Церкви Русской. Любой желающий мог приобрести их в церковной лавке.

На пасхальной полуночнице и утренней литургии в храме среди многочисленных прихожан присутствовали глава района Северин Поздняков, глава города Алдана Александр Бугай, казаки станичного казачьего общества.

Во время крестного хода все прихожане обошли вокруг храма под звон колоколов и пение священнослужителей.

Во время церковных служб каждый батюшка был облачен в торжественные одеяния. Присутствующие на службе люди зажигали свечи, отчего в храмах создавалось поистине волшебная атмосфера.

Службы продолжались несколько часов. Православные верующие начали расходиться после трех утра.

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В 12 часов алданские прихожане с детьми вновь собрались на площадке у обелиска Победы, чтобы совершить крестный ход к храму, где прошел молебен. Детский молебен включал в себя простые и доступные для каждого ребенка слова о вере, честности, искренности, доброте и любви.

«Во время этого праздника всегда возникает ощущение неподдельной, счастливой радости. Сегодняшнее событие является продолжением удивительного чуда, которое имело место быть 2 тысячи лет назад, когда Господь Иисус Христос сошел на землю, 33 года проповедовал слово Божие. Вы, мои юные друзья, можете расти очень правильно и делать первые шаги в жизни поступательно и выверено. Очень важно изучать закон Божий, узнавать основы своей веры. Мне бы искренне хотелось в этот день светлого Христова Воскресения пожелать всем вам вероятных чрезвычайных успехов в личной жизни, в личных достижениях. Помните о том, что ваше будущее сугубо в ваших руках, — обратился к ребятам Благочинный Алданского округа Макарий (Золотавин). — Я напоминаю, что мы с вами — счастливые люди, потому что имеем рядом с собой наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших учителей, от которых можем многому научиться. А сегодня мы можем научиться у главного героя нашего праздника, у Христа. Он всегда был очень порядочным, всегда был очень честен с людьми. Он всегда делал и совершал много добрых дел. Прежде чем что-то сделать, он всегда много думал. Потому что понимал, что за ним на долгие века люди будут поступать, как поступал он. Мне хочется, чтобы его личный пример, человека в том числе, был всегда очень актуальным».

Воспитанники воскресной школы организовали утренник для юных прихожан и их родных, в завершении все получили в подарок шоколадные яйца и приглашения на музыкальный спектакль «Красная Шапочка», который подготовил в честь праздника Государственный концертный оркестр Якутии. Зал Театра юного зрителя был полон желающими посмотреть сказку.

Благочинный Алданского округа от всей души поблагодарил коллектив оркестра, как надежных партнеров: «Вы являетесь крепким плечом во всех мероприятиях Благочиния. Поверьте, ваши добрые дела находят невероятное отображение в юных душах алданцев».

В завершении праздника всех детей ожидали сладкие подарки, которые ребята бережно сжимали в руках, с улыбками покидая праздник.