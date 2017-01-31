В Алдане китайский Новый год отметили большим праздничным шоу

Государственный концертный оркестр Якутии преподнес алданским зрителям очередной сюрприз в день празднования Восточного Нового года.

Неиссякаемая фантазия артистов была представлена феерическим представлением под названием «Мульти-шоу». По многочисленным просьбам программа была мастерски адаптирована солистом и ведущим оркестра, заслуженным артистом Якутии Александром Королевым, благодаря чему сказочный мюзикл приобрел иную окраску.

Алданцам не впервой видеть любимых артистов не только за инструментами, но и перевоплощенных в тех или иных героев. Примером тому служат музыкальные сказки «Теремок», «Емеля», «Муха-цокотуха», «Незнайка в стране мульти-пульти» и многие другие. Участие коллектива в Рождественском представлении, устроенном алданским Благочинием, где оркестранты одновременно исполнили главные актерские роли и обеспечили музыкальное сопровождение спектакля — очередное подтверждение профессионального уровня коллектива.

1 из 4

«Особенностью всех наших музыкальных сказок является то, что маленькие зрители вовлечены в сам процесс действия. Ребятам предоставляется возможность принять участие в шумовом оркестре, впервые взяв в руки бубен, ложки, треугольник, трещотку и другие инструменты. Часто дети всерьез задумываются над тем, чтобы начать заниматься музыкой. Надо отметить, что такие сказки проходят в рамках республиканского проекта «Музыка для всех»», — поясняет дирижер оркестра, отличник культуры Юлия Швецова.

В этот вечер зритель открыл для себя вокальные таланты любимых артистов. Блестяще исполнили партии влюблённый Трубадур, он же Водяной (заслуженный артист Якутии Дмитрий Швецов); Царь-олигарх (отличник культуры Вадим Фасий) с Принцессой (Валентина Свидерская); залихватские Разбойники во главе с Атаманшей (Анатолий Ситников, Александр Королев, Арсений Левшов и отличник культуры Яна Долгушина); недремлющая, но проспавшая в нужный момент Охрана (Александр Резников, Анатолий Ситников, Александр Королев); веселые Бабки-Ёжки, подарившие зрителям не только положительные эмоции, но и незабываемые предсказания на грядущий год. Их роли сыграли Кристина Нихти, Сабина Шильникова и Арсений Левшов. Примечательно, что дарить на новогодних концертах конфеты с предсказаниями на будущий год стало доброй традицией. Завсегдатаи с улыбкой говорят, что добрые пророчества из рук друзей сбываются на все 100%, приводя удивительные жизненные примеры.

1 из 3

Сюжет «Мульти-шоу» был интересен и непредсказуем. В этот вечер зрители побывали на Северном полюсе у медвежонка Умки (Эвелина Швецова) с его заботливой мамой Медведицей (отличник культуры Оксана Гаврилина); в жаркой Бразилии с исполнителями зажигательного танца Bambolailo супругами Анной и Андреем Турьевыми. Гости во весь голос подпевали зарубежным артистам (Владимир Корытов, Дмитрий Швецов, Александр Резников); шагали «дорогою добра» вместе со Снегурочкой (Александра Симаева) и Дедом Морозом (Александр Королев).

В зале равнодушных не было, а усидеть на месте было очень трудно. Лишь уважение к соседям по ряду не позволяло сорваться с места в зажигательном танце под мелодии, а попурри из любимых мелодий 60-70-х годов так и подталкивало на коллективное пение в унисон с оркестром.

Наряду с популярными композициями в концерте прозвучало произведение «Сила Севера». Автор – известный в России композитор, дирижер шоу-оркестра «Русский стиль», виртуозный исполнитель на балалайке Дмитрий Калинин. Дирижер оркестра Юлия Швецова поделилась радостной новостью о том, что выдающийся музыкант примет участие в работе V Межрегионального конкурса исполнителей инструменталистов «Радуга севера», планируемого на 22-25 марта в г. Алдане. Это будет незабываемый мастер-класс для молодых исполнителей Дальнего Востока.

Завершающим аккордом концерта «Мульти-шоу» Государственного концертного оркестра Якутии стало появление ещё одного сказочного персонажа, с которым предстоит прожить 2017 год. Живой петух, появившийся в зале, не просто восхитил всех своим присутствием, но сам был в явном недоумении от всеобщего внимания к своей персоне. Войдя в образ Хозяина года, он был горд позировать перед многочисленными фотокамерами зрителей, истинных знатоков и любителей живой музыки.