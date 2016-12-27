В Усть-Майском районе елка главы собрала отличников учебы, призеров и победителей конкурсов

Ежегодная новогодняя елка главы Усть-Майского района состоялась 21 декабря. В этом году она была посвящена Году российского кино в Российской Федерации и 85-летию со дня образования родного улуса.

В мероприятии приняли участие более 30 отличников учебы, призеры олимпиад, победители республиканских, всероссийских, международных конкурсов, научно-практических конференций и спортивных соревнований. Героев дня поздравили глава района Юрий Боярский, начальник управления социального развития администрации муниципального района Жанна Константинова, начальник управления образования Оксана Чупина, танцевальные коллективы «Чээчэбиль», «Сэвэкээн», «Матрешки», «Грация», «Солнышки», Петропавловская школа, воспитанники детской школы искусства, Дед Мороз и Снегурочка, гости из Якутска — танцевальная группа «Завод» и др.

Стали известны имена делегации восьми участников новогодней елки главы республики — Михаил Соболев, Есения Яппарова, Алена Кондратьева, Амина Чапанова, Николай Павлов, София Гостюхина, Иван Атласов, Мичил Попов.

В этом году премии главы района удостоились: Игорь Хартасов, Вячеслав Ефимов, Иса Чапанов, Диана Шишкина, Михаил Храповицкий, Кира Винокурова, Леонид Громов, Марина Прокопьева, Дмитрий Иванов, Игорь Мизелев, Премии управления образования удостоились Елена Аминникова, Александр Савинов, Анастасия Корнилова, Нина Матвеева, Жанна Атласова, Семен Дьячковский.

Были отмечены благодарственными письмами администрации района учителя Зинаида Пермякова, Варвара Захарова, благодарственными письмами управления образования руководители выступивших коллективов, солистов учреждений, почетной грамотой управления образования — Марина Петрова, Сергей Захаров, почетной грамотой Министерства образования Республики Саха (Якутия) — Роман Кравченко. Дипломом I степени неккомерческого партнерства в содействии защиты прав ветеранов войны и труда «Ветеран» в республиканском конкурсе сочинений на патриотическую тему «Послание не вернувшемуся прадеду», ко Дню неизвестного солдата отмечен Алексей Попов.

В Год кино в Российской Федерации среди школ был объявлен конкурс триллеров «24 кадра», где школы подготовили небольшой видеоролик, состоящий из наиболее зрелищных фрагментов фильмов, каждый из которых отличался своей индивидуальностью и творческим подходом. Лучшим актером стал Павел Просыпкин, лучшей актрисей — Екатерина Сорокина, лучшей операторской работой признана работа Усть-Мильской школы, лучшим триллер поставила Петропавловская школы.

Главный праздник отличников учебы завершился выступлением группы «Завод» и дискотекой.