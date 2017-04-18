Удачный и Оленек – всегда вместе

Грандиозным праздничным концертом звезд оленекской сцены и артистов УО КСК завершился день пребывания молодежной делегации Оленекского района в Удачном, которая посетила в этот день городскую лыжную трассу и ледовую арену «Снежинка».

Для передачи эстафетного символа в город прибыл оленекский лыжный десант «Алмазный меридиан». Спортивное молодежное мероприятие было организовано совместно Анабарским, Оленекским и Мирнинским районами и посвящено 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Стартовали лыжники 4 апреля в селе Юрюнг-Хая, передавая эстафету в Саскылахе, Жилинде, Оленьке, и, подойдя к Удачному, в своем запасе молодежный десант имел 1053 километра пройденного пути.

На городской лыжной трассе собрались поприветствовать гостей удачнинские спортсмены, волонтеры группы «Импульс», школьники, молодежь города, специалисты УО КСК и муниципалитета. После торжественных речей представителей администраций Удачного и Оленекского национального наслега передача эстафетного символа «Алмазного меридиана» была доверена Василию Константинову (Оленек) и Владимиру Чаглову (Удачный). Спортсмены скрепили узы сотрудничества и взаимопомощи наших районов крепким рукопожатием. Закончился спортивный праздник лыжными гонками в рамках пропаганды здорового образа жизни и закрытия лыжного сезона. В своих возрастных категориях 1 место заняли Арина Машкова, Анна Восьмирка, Марина Зайцева, Антон Машков, Ирина Пермякова, Владимир Чаглов; 2 место у Кати Лобковой, Василия Константинова, Евгения Соловьева, Гуляим Ахметшиной; 3 место – Александр Тывончук. Победителям от администрации города были вручены грамоты и кубки, а детям – памятные подарки. В объявленный в Якутии Год молодежи такие спортивные мероприятия дают поддержку активности молодежи, укрепляют сотрудничество муниципалитетов по развитию спорта и молодежной политики.

В этот же день делегация Оленекского района наблюдала на ледовой арене «Снежинка», как мерились силами хоккейные команды Удачного (УРСЦ, Горняк, АТТ-3) и Айхала. По словам главы района Александра Иванова, они получили огромное удовольствие, увидев такой большой спорт здесь, в Удачном, рядом с Оленекским районом. В будущем они хотели бы, чтобы и их дети могли приехать покататься на ледовой арене и поплавать в бассейне. В знак дружбы и добрососедства лучшему нападающему был подарен олень. По итогам игр 1 место заняла хоккейная команда Горняк, 2 место у АТТ-3, «бронзу» взяли игроки УРСЦ. В церемонии награждения приняли участие первые лица города, комбината. Командам-победителям вручены грамоты, статуэтки и памятные подарки, а лучшим игрокам – Александру Ватолину, Константину Слипченко, Дмитрию Наместникову, Александру Гудкову, Вадиму Попову, Игорю Маслихову – ценные призы.

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Финальным аккордом спортивных событий с участием гостей стал незабываемый концерт – дружеская встреча самодеятельных артистов Оленька и Удачного. Наравне с коллективами ТО «Кристалл» праздничное настроение дарила россыпь оленекских талантов – лауреаты и дипломанты районных конкурсов, солисты вокального ансамбля «Сиккиэр», в исполнении которых звучали эвенкийские напевы, фольклорные композиции и эстрадные песни. Самобытный нанайский танец и танец «ретро» несомненно приобрели в Удачном своих поклонников. Зрители в зале рукоплескали и кричали «Браво!».

Вечер прошел в теплой атмосфере дружбы и национального согласия. Глава города Удачного Артур Приходько вручил Александру Иванову пригласительный билет на 50-летний юбилей города, праздничные мероприятия которого пройдут летом этого года. Замдиректора комбината по социальным вопросам Александр Антоненко пообещал гостям ответный концерт в Оленьке. О будущем взаимодействии наших районов в своем обращении сказал Александр Иванов: «Наша школьная молодежь сегодня ориентируется на работу и сотрудничество с алмазными предприятиями. Самое главное для нас – это будущее, это вы. Я очень рад и хочу сказать большое спасибо руководству города и, конечно же, руководству Удачнинского ГОКа. Мы и дальше будем дружить, как братья и сестры. Удачный, Оленек – мы всегда вместе».