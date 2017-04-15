Творчество Атамановых — хранитель семейных ценностей

Много достойных уважения, активных и творческих семей живут в Жиганском районе. О таких нужно говорить и ставить в пример, чтобы люди превыше всего возносили семейные ценности, чтобы родители были ответственными за своих детей и старались воспитывать в них самые лучшие человеческие качества. Одной из таких семей являются Ирина Викторовна и Михаил Алексеевич Атамановы.

Как считают Атамановы, творчество для них является хранителем семейных ценностей. В рамках Дней поселений в Жиганском улусе на выставке прикладного творчества они представили свои творческие работы. Каждая из них имеет историю.

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Например, рубашки с вышивкой в русском национальном стиле носили сам Михаил Алексеевич, когда ему еще не было 10 лет, и его отец. Они были сшиты 59 лет назад. Семья Атамановых бережно хранит труд бабушки Валентины Афанасьевны. «Она очень любила вышивать. На этой выставке мы представили картину «Три богатыря», подушки, скатерть, которые были сделаны более 60 лет назад. Мы, дети и внуки, постараемся сохранить эти их и передать по наследству нашим внукам, — рассказывает Ирина Викторовна.

На выставке также были представлены творения Михаила Алексеевича — чучела голов осетра, тайменя, нельмы, налима, сувенир «Остер», чеканка «Ахтамар», «Шаман».

Дочь Магдалина окончила Жиганскую среднюю школу. Сейчас живет в Абакане. «Магдалина занимается изделием кукол. Мы презентовали несколько ее работ. Отмечу, что дочь любит радовать родных и близких своим творчеством — дарит нам куклы», — поделилась Ирина Атаманова.