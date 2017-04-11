Турнир по хапсагаю памяти Юрия Старостина собрал около 80 юных верхоянцев

В селе Столбы Верхоянского улуса 7-8 апреля прошел 3-й районный турнир по борьбе хапсагай среди школьников, посвященный памяти ветерана спорта республики Юрия Дмитриевича Старостина.

Юрий Старостин был одним из сильнейших борцов Верхоянья в весовой категории до 68 кг, неоднократным чемпионом района по вольной борьбе и хапсагаю, победителем Кубка города Верхоянска 1980 года, чемпионом республиканского турнира по хапсагаю на призы братьев Ноговицыных в 1998 году, вторым призером северной зоны Якутии по вольной борьбе в 1982 году.

Турнир собрал 78 юных борцов из 11 наслегов района.

Чемпионы и призеры турнира памяти Юрия Старостина: 30 кг: — I место – Слепцов Семен, 7 класс, Верхоянская СОШ; — II место – Мигалкин Никита, 5 класс, Эльгетская СОШ; — III место – Слепцов Алексей, 4 класс, Сартанская СОШ. 36 кг: — I место – Чукоров Георгий, 8 класс, Табалахская СОШ; — II место – Слепцов Кирилл, 6 класс, Эльгетская СОШ; — III место – Горохов Дамир, 6 класс, Батагайская СОШ. 42 кг: — I место – Потапов Егор, 6 класс, Табалахская СОШ; — II место – Старостин Сандал, 6 класс, Эгинская СОШ; — III место – Васильев Семен, 8 класс, Боронукская СОШ. 50 кг: — I место – Стручков Стас, 8 класс, Адычинская СОШ; — II место – Тоскин Дьулустан, 9 класс, Адычинская СОШ; — III место – Слепцов Христофор, 9 класс, Сартанская СОШ. 55 кг: — I место – Рожин Егор, 9 класс, Эльгетская СОШ; — II место – Ушницкий Тимур, 9 класс, Сартанская СОШ; — III место – Стручков Сайян, 10 класс, Верхоянская СОШ. 62 кг: — I место – Другин Афанасий, 11 класс, Боронукская СОШ; — II место – Неустроев Филипп, 11 класс, Борулахская СОШ; — III место – Старостин Афанасий, 9 класс, Сартанская СОШ. 70 кг: — I место – Анисимов Никита, 10 класс, Адычинская СОШ; — II место – Никитин Никита, 10 класс, Верхоянская СОШ; — III место – Стручков Николай, 9 класс, Табалахская СОШ. +70 кг: — I место – Алексеев Максим, 11 класс, Батагайская СОШ; — II место – Винокуров Станислав, 11 класс, Табалахская СОШ; — III место – Слепцов Айхал, 11 класс, Адычинская СОШ.

По традиции в конце турнира провели абсолютное первенство среди юношей и взрослых.

Среди юношей до 50 кг из 16 участников сильнейшим стал Слепцов Христофор, ученик 9 класса Сартанской школы.

Среди юношей свыше 50 кг из 20 участников победил Другин Афанасий, ученик 11 класса Боронукской школы.

Из 15 взрослых участников чемпионом стал Попов Дьулус, мастер спорта республики, из села Улахан-Кюель Табалахского наслега.

Главным судьей соревнований был Юрий Старостин, сын Юрия Дмитриевича, мастер спорта РФ по вольной борьбе, мастер спорта республике по борьбе хапсагай, чемпион мира по пляжной борьбе, трехкратный победитель международных турниров по вольной борьбе, чемпион Кубка России-2011 по вольной борьбе. Ему первому в истории Верхоянья присвоили звание почетного мастера спорта Якутии по борьбе хапсагай.