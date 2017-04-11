Турнир по хапсагаю памяти Юрия Старостина собрал около 80 юных верхоянцев

В селе Столбы Верхоянского улуса 7-8 апреля прошел 3-й районный турнир по борьбе хапсагай среди школьников, посвященный памяти ветерана спорта республики Юрия Дмитриевича Старостина.
Юрий Старостин был одним из сильнейших борцов Верхоянья в весовой категории до 68 кг, неоднократным чемпионом района по вольной борьбе и хапсагаю, победителем Кубка города Верхоянска 1980 года, чемпионом республиканского турнира по хапсагаю на призы братьев Ноговицыных в 1998 году, вторым призером северной зоны Якутии по вольной борьбе в 1982 году.
Турнир собрал 78 юных борцов из 11 наслегов района.
По традиции в конце турнира провели абсолютное первенство среди юношей и взрослых.
Среди юношей до 50 кг из 16 участников сильнейшим стал Слепцов Христофор, ученик 9 класса Сартанской школы.
Среди юношей свыше 50 кг из 20 участников победил Другин Афанасий, ученик 11 класса Боронукской школы.
Из 15 взрослых участников чемпионом стал Попов Дьулус, мастер спорта республики, из села Улахан-Кюель Табалахского наслега.
Главным судьей соревнований был Юрий Старостин, сын Юрия Дмитриевича, мастер спорта РФ по вольной борьбе, мастер спорта республике по борьбе хапсагай, чемпион мира по пляжной борьбе, трехкратный победитель международных турниров по вольной борьбе, чемпион Кубка России-2011 по вольной борьбе. Ему первому в истории Верхоянья присвоили звание почетного мастера спорта Якутии по борьбе хапсагай.