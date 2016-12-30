Алданский политехнический техникум подвел итоги уходящего 2016 года. Этот год выдался и трудным, и продуктивным одновременно. Проведено множество внутренних мероприятий, принято участие в районных, республиканских, российских и международных конкурсах.

В ТОП 10 достижений Алданского политехнического техникума по версии Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) вошли следующие:

— Алданский политехнический техникум — лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов России», директор Лилия Иванова награждена почетных знаком «Директор года-2016».

— Алданский политехнический техникум — участник X Международной конгресс-выставки «GlobalEducation – Образование без границ – 2016», на котором представил свою экспозицию «Золотодобывающий профессиональный образвательный кластер – как модель взаимодействия с предприятиями-стратегическими партнерами». Выставку посетила министр образования России Ольга Васильева и не осталась равнодушной.

— Алданскому политехническому техникуму присужден Грант Главы республики Саха(Якутия) в размере 1 миллиона рублей как инновационному образовательному учреждению республики Саха(Якутия).

— Студенты Алданского политехнического техникума стали стипендиатами Правительства Российской Федерации: Иовлева Алиса, Найденова Евгения, Черепанова Екатерина, Рижко Мария, Федотова Кристина.

Главы Республики Саха (Якутия): Куныш Макар, Поляков Александр, Рижко Мария, Ботиров Жахонгир, Яськив Анастасия, Мартынов Павел.

— Студенты Алданского политехнического техникума — призеры регионального этапа Национального чемпионата WorldSkillsRussia 2016:

1. Миронов Богдан, диплом 3 степени в III Региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Сварочные технологии» г. Якутск.

2. Ешев Виктор, диплом 3 степени в III Региональном открытом чемпионате по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» г. Якутск.

4. Меринов Максим, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г. Якутск) по компетенции «Ремонт и обслуживание легкового автотранспорта».

5. Благодарный Вячеслав, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г.Якутск) по компетенции «Электромонтаж».

6. Банецкий Матвей, финалист Регионального чемпионата по стандартам WSR (март 2017) по итогам учебно-тренировочных сборов на базе СЦК (г.Якутск) по компетенции «Сварочные технологии».

— Студенты Алданского политехнического техникума – призеры всероссийских, республиканских конференций, олимпиад и соревнований:

1. Слесаревич Владимир, диплом 2 степени в I Всероссийской (XVII Поволжская) научно-практической конференции учащихся им. Н.И. Лобачевского в городе Казань.

2. Зеленин Валерий, диплом 2 степени во Всероссийской олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная графика) в городе Курган.

3. Букреев Владислав, диплом 3 степени во Всероссийской олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная графика) в городе Курган.

4. Мартынов Павел, диплом 3 степени во II Всероссийской олимпиаде среди студентов профессиональных образовательных организаций по дисциплине «Правила безопасности дорожного движения» в городе Кемерово.

5. Николенко Анна, диплом 2 степени в X Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П.Данилова, 100-летию С.П.Данилова, г. Якутск

6. Чертов Никита, диплом 2 степени в X Республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», посвященной 95-летию С.П.Данилова, 100-летию С.П.Данилова, г. Якутск

7. Кушнерук Валентин, участник Всероссийской конференции региональных штабов «Юный армеец» (г. Москва)

8. Чернышенко Лев, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г.Владивосток.

9. Абдулваси Абдул, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г. Владивосток.

10. Просвирин Егор, диплом 3 степени в Отборочном турнире на России по дзюдо, самбо, г. Владивосток.

11. Давронов Давид, 5 место по самбо на Дети Азии 2016.

12. Абдулваси Абдул, 5 место по самбо на Дети Азии 2016.

— Преподаватели Алданского политехнического техникума – призеры республиканских конкурсов:

1. Дмитренко Людмила Серафимовна, диплом 1 степени в Республиканском конкурсе на лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, г. Якутск.

2. Ричиндоржиева Майя Федоровна, финалист Республиканского конкурса «Куратор года», посвященному Году кино в Российской Федерации и Года благоустройства в РС(Я), г. Якутск. Награждена нагрудным знаком «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия).

3. Юмшанов Иннокентий Сергеевич – награжден нагрудным знаком «Отличник профессионального образования Республики Саха (Якутия).

4. Приданников Александр Иванович – нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия).

5. Сорокина Валентина Афанасьевна – награждена нагрудным знаком «За вклад в развитие профессионального образования Республики Саха (Якутия).

6. Машинская Валерия Валерьевна – награждена почетной грамотой Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия).

— Взаимодействие Алданского политехнического техникума с предприятиями-партнерами в рамках Золотодобывающего профессионально-образовательного кластера:

1. Реализация федеральной инновационной площадки по внедрению элементов дуального обучения в образовательный процесс.

2. Целевое обучение 10 студентов по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (открытые горные работы), по профессии «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)».

3. Работа по созданию учебно-испытательного полигона по подготовке высококвалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе завершены кадастровые работы по отводу земли в 2,6 Га по адресу: г.Алдан, улица Маяковского 34 «а».

4. Безвозмездная передача техники предприятием АО «Алданзолото ГРК», в том числе погрузчик L-34, ЗиЛ-431412 и станок специальный токарный 250 ИТВМ-1.

5. Подписание соглашений о фирменных кабинетах предприятий АО «Алданзолото ГРК» по специальности «Обогащение полезных ископаемых», ОАО «Золото Селигдара» по специальности «Открытые горные работы», ФКУ Упрдор «Лена» по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».

— В Алданском политехническом техникуме – лучшая практика деятельности Многофункционального центра прикладных квалификаций среди профессиональных образовательных учреждений РС(Я)

— Алданский политехнический техникум – пилотная площадка по внедрению Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста.

Благодарим всех за проделанную работу и хотим поздравить коллектив АПТ, студентов и их родителей, наших стратегических партнеров с наступающим 2017 Новым Годом. Желаем удачи, успехов и процветания.

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