Томпонский район: Освоение новых месторождений полезных ископаемых

В программу развития Томпонского горнопромышленного района входят проекты освоения Нежданинского золоторудного месторождения и серебро-полиметаллического месторождения в Верхнем Менкече.

В Верхнем Менкече месторождение будет разрабатываться подземным рудником, который планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Строительство объектов транспортной и электросетевой инфраструктуры будет вестись в условиях государственно-частного партнерства. Мощность предприятия составит 65 тонн серебра в год. Необходимо привлечение инвестиций.

В районной администрации недавно прошли общественные слушания по проекту оценки влияния на окружающую среду обогатительной фабрики на Верхне-Менкеченском месторождении. Заказчиком-недропользователем является ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече», разработчиком проекта – ОАО «Гидроцветмет» из Москвы.

На слушаниях выступил глава Томпонского района Георгий Герасимов. Развитие горнорудной промышленности является важным направлением не только в Томпонском улусе, но и в республике, оно входит в «Стратегию–2030». С запуском обогатительной фабрики связаны выплаты налоговых отчислений, обязательных платежей, новые рабочие места.

О проекте рассказали представители ОАО «Гидроцветмет»: руководитель проекта Мария Миронова и инженер-эколог Григорий Лазарев, от ООО «ГеоПроМайнинг Верхне Менкече» — руководитель Александр Окунев.

На участке проведен объем геолого-разведочных и научно-исследовательских работ, получены экспертные заключения выполненных работ. Представлены оценка существующего состояния компонентов окружающей среды (гидрогеологических и почвенных условий, земельных ресурсов), характеристика воздействия на окружающую среду, меры по обеспечению экологической безопасности, система экологического мониторинга.

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Технология переработки руды предусматривается гравитационным способом с последующей флотацией на обогатительной фабрике. Район обогатительной фабрики выбран с учетом расположения сырьевой базы, туда можно добраться по зимней дорогое. Строительство круглогодичной дороги не планируется из-за высоких затрат вследствие сложного рельефа местности.

Проектируемые промплощадки выбраны с учетом санитарно-защитной зоны, водоохранной зоны. Срок строительства обогатительной фабрики 3 года. Будут работать 120 строителей, в подземке – 300 человек. Когда запустят объект, работа будет вестись вахтовым методом с октября по май.

Отходы обогащенной руды будут складироваться в хвостохранилище с ограждающей дамбой в начале эксплуатации и ограждающими дамбами на ярусах, возводимых из скальных пород. Срок эксплуатации полигона и фабрики – 15 лет, после этого он подлежит технической и биологической рекультивации. Реализация проекта не приведет к ухудшению экологического состояния территории.

Освоение новых месторождений полезных ископаемых предполагает развитие инфраструктуры. На Нежданинском золоторудном месторождении работает АО «Южно-Верхоянская Горнодобывающая компания» (генеральный директор Сергей Пекус). В этом году на строительство автодороги до Нежданинского с мостовым переходом через реку Дыбы планируется выделение 300 млн рублей.

Также освоение новых месторождений даст возможность открыть новые рабочие места в Томпонском районе. Подготовкой кадров из числа местного населения уже пятый год занимается горно-геологический техникум.