Театр актера и куклы Якутии готовит премьеру спектакля «Мышеловка» по Агате Кристи

Театр актера и куклы республики в г. Нерюнгри приглашает 15 апреля на премьеру детективной истории по произведению Агаты Кристи «Мышеловка».

В аннотации к спектаклю говорится о классической детективной завязке: маленький английский отель, несколько постояльцев, снежный буран, отрезавший отель от всего мира и, конечно, труп в гостиной. В главной роли постановки Театра актера и куклы задействована заслуженная артистка Якутии Рано Белоконь. Режиссер — Петр Скрябин.

Сама Агата Кристи так объясняла успех «Мышеловки»: «В этой пьесе есть понемногу почти для каждого. Вот почему она нравится людям разных возрастов и вкусов. По мере того, как события разворачиваются, зрителю все время хочется знать, что же дальше, а угадать, куда повернет сюжет в следующие несколько минут, трудно».

По мнению агентства BBC, «Мышеловка» — самый умный детектив из когда-либо сыгранных на сцене. Возможно, именно поэтому он не сходит с театральных подмостков мира вот уже более полувека.